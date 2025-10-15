Новые правила: с 15 октября Латвия вводит плату за пересечение границы

Важная информация для тех, кто запланировал отправиться в Латвию. С сегодняшнего дня страна сделала платным пересечение своей границы с Беларусью и Россией. Также вводится электронная очередь вместо живой.

Проехать можно только с предварительной регистрацией. Стоит это 9,3 евро за одну машину. Забронировать место в очереди нужно не позднее чем за 30 дней до поездки.

Это позволит выбрать удобный временной интервал для пересечения границы. Если же регистрации заранее не было, ее можно оформить непосредственно перед поездкой. После этого система предложит ближайшее возможное место в очереди.