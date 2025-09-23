3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Нужные знания - около 6 тыс. школьников по всей Беларуси изучают финансы на факультативах
Будущих экономистов в Беларуси будут готовить с 1 класса. Уроки финансовой грамотности факультативно появятся в еще большем количестве школ и в столице, и в регионах. Ожидаются учебники для 1-4 классов. Об этом 23 сентября говорили Нацбанк и Министерство образования.
Сколько нужно отложить, а сколько можно потратить сейчас, завтра и в ближайшие дни, чтобы кошелек не оказался пустым? Сложные задачи планируют учить решать уже с 1 класса.
Да, азы своего бюджета и как не попасть в ловушки мошенников уже изучают с 5 класса. В Нацбанке уверены, что через 5-10 лет финансы и вовсе будут наряду с языками, математикой и литературой. Грамотные экономисты всегда востребованы в стране.
Конкурсы Нацбанка среди школьников показали, что тяга к изучению тонкостей всех денежных потоков у детей есть. Сейчас около 6 тыс. юных белорусов с удовольствием ходят на факультативы по финансам.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Мы видим, что сегодня цифровые технологии активно входят в жизнь молодежи, поэтому создание специализированной платформы на базе сайта fingramota.by для наших учащихся будет еще одним шагом, чтобы каждый школьник смог повысить свои компетенции в этом направлении. В настоящее время у нас осталась незаконченная линейка для 10,11,1 и 4 классов, мы уверены, что в этом году впервые в ноябре пройдет репетиция второго национального исследования качества образования. Эксперты Нацбанка примут участие как в подготовке заданий, так и учителей-экспертов, которые будут развивать это направление в заведениях общего среднего образования".
Банки готовы подключиться к учебному процессу, не прочь приходить в школьные классы и университетские аудитории. И такие мастер-классы и для учеников, и для учителей будут не только в столице, но и в регионах, а педагогов будут приглашать на стажировку в коммерческие банки и Нацбанк, чтобы после они с учетом практики корректировали и теорию.
Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
"Банку всегда важен грамотный клиент, они решают огромную проблему, которая постепенно уменьшается, - это кибермошенничество, а также другие виды мошенничества. Чем грамотнее клиент, чем меньше видов мошенничества, тем меньше мы попадаем на наживки, это хорошо для всех. У родителей не было уроков финансовой грамотности, поэтому, делая домашнее задание вместе с ребенком, они повысят и свои знания в этой области".
А то, что белорусские дети знают немало, лучше всего скажут цифры - ежегодно 25 тыс. школьников из более 2 тыс. школ состязаются за звание лучшего финансиста в республиканской олимпиаде. И в планах выходить на международный уровень с хорошим багажом знаний.