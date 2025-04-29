О чем расскажет новый музей в Хатыни и какими интерактивами он наполнен

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Новый музей в мемориальном комплексе "Хатынь" содержит минимальное количество деталей, но каждая из них несет глубокий смысл.

"Это место можно назвать музейным пространством, здесь в основном все воздействие идет на ваши эмоции и чувства". Таким мнением поделилась завотделом научной и экспозиционно-выставочной работы ГМК "Хатынь" Марина Вашкевич в проекте "Актуальное интервью".

"Здесь есть много инфопанелей, на которых можно прочитать информацию. Кроме того, здесь есть интерактивы, каждый из них включается. Можно услышать рассказ маленькой девочки, которая рассказывает о том, как у деток брали кровь, превращали в доноров в крови. Можно услышать рассказ Вити Желобковича, который рассказывает о том, что произошло в Хатыни 82 года назад. И пройдя вот через это все, пронеся вот эти чувства, эмоции, ты в шестом зале уже понимаешь, насколько хрупок мир и как важно его сберечь", - подчеркнула Марина Вашкевич.

Мемориальный комплекс сотрудничает с Генеральной прокуратурой Беларуси, поэтому постоянно обновляются цифры.