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О чем расскажет новый музей в Хатыни и какими интерактивами он наполнен
Новый музей в мемориальном комплексе "Хатынь" содержит минимальное количество деталей, но каждая из них несет глубокий смысл.
"Это место можно назвать музейным пространством, здесь в основном все воздействие идет на ваши эмоции и чувства". Таким мнением поделилась завотделом научной и экспозиционно-выставочной работы ГМК "Хатынь" Марина Вашкевич в проекте "Актуальное интервью".
"Здесь есть много инфопанелей, на которых можно прочитать информацию. Кроме того, здесь есть интерактивы, каждый из них включается. Можно услышать рассказ маленькой девочки, которая рассказывает о том, как у деток брали кровь, превращали в доноров в крови. Можно услышать рассказ Вити Желобковича, который рассказывает о том, что произошло в Хатыни 82 года назад. И пройдя вот через это все, пронеся вот эти чувства, эмоции, ты в шестом зале уже понимаешь, насколько хрупок мир и как важно его сберечь", - подчеркнула Марина Вашкевич.
Мемориальный комплекс сотрудничает с Генеральной прокуратурой Беларуси, поэтому постоянно обновляются цифры.
Сегодня, по последним данным Генпрокуратуры Республики Беларусь, на территории Беларуси в годы войны полностью либо частично было сожжено не менее 12348 населенных пунктов. Это данные на 26 февраля 2025 года. "Сегодня мы знаем, что разделили судьбу Хатыни не менее 288 деревень. То есть они были сожжены вместе с населением и не возрождены после войны. И в инфопанелях бегущей строкой идут все 288 деревень, которые разделили судьбу Хатыни", - рассказала Марина Вашкевич.