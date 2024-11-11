О событиях, вошедших в историю 2014 года, смотрите в проекте "Время выбрало нас"

Наша история и традиции. Глобальные события и судьбоносные решения прошлых лет, которые сегодня определяют место Беларуси на геополитической карте, - в нашем проекте "Время выбрало нас".

2 января новая серия, вот о чем мы вспомним. Территория мировой надежды - Минск - становится переговорной площадкой в стремлении потушить "пожар" майдана. А еще столицей хоккейного чемпионата мира, когда за наших болеют, кажется, все. На олимпийских трассах в Сочи нет равных Домрачевой (отныне Герою Беларуси) и нашим фристайлистам.