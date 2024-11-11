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О событиях, вошедших в историю 2014 года, смотрите в проекте "Время выбрало нас"
Наша история и традиции. Глобальные события и судьбоносные решения прошлых лет, которые сегодня определяют место Беларуси на геополитической карте, - в нашем проекте "Время выбрало нас".
2 января новая серия, вот о чем мы вспомним. Территория мировой надежды - Минск - становится переговорной площадкой в стремлении потушить "пожар" майдана. А еще столицей хоккейного чемпионата мира, когда за наших болеют, кажется, все. На олимпийских трассах в Сочи нет равных Домрачевой (отныне Герою Беларуси) и нашим фристайлистам.
В стране возрождают производство слуцких поясов. И создают семейный капитал, чтобы поддержать большие семьи. Чем еще отметился 2014 год? Смотрите 2 января на "Беларусь 1" после "Панорамы".
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