Обменять валюту в Беларуси станет проще - Нацбанк рассказал почему

Новости в финансовой сфере. С 1 октября белорусские банки принимают иностранную валюту с загрязнениями, которые светятся в ультрафиолете. Таким образом, обменять иностранную валюту станет проще - в Беларуси смягчают требования к платежеспособности банкнот.

О единых подходах сегодня говорили в Национальном банке с руководителями всех банков страны. Обсуждается и дополнительная ответственность кассиров, если они не взяли купюру, а она не попадает под категорию "ветхая".

Все, что светится на купюре в ультрафиолете, сейчас не повод не принимать эту купюру в обменнике. Нацбанк озвучил единые требования для всех.

Поставить точку в теме приема или отказа от купюр иностранной валюты, если на ней что-то видно в ультрафиолете, это поручение Президента регулятору и всем банкам страны. Да, таких случаев становится меньше, когда в обменнике купюру попросту не взяли. Но все же они есть. Поэтому Нацбанк сегодня озвучил единые требования для всех игроков рынка.

Иностранную валюту с загрязнениями обменники принимают

Такое решение ждали многие. И сегодня его озвучили перед руководителями всех банков. Ведь порой, чтобы сдать доллары или евро, приходилось побегать. А порой отказывались принимать даже те купюры, которые выдал банкомат. Многое зависело от кассира в обменнике. Чтобы разобраться, а что там светится и как это отражается на банкноте, Нацбанк заказал даже специальное научное исследование в Академии наук. Предварительный вывод гласит: наличие элементов той же плесени, видимых только в ультрафиолете, не должно быть ограничением для приема и обмена. С октября единые правила для всех банков.

Андрей Картун, зампредседателя правления Национального банка Беларуси

Андрей Картун, зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Как показала практика, жалобы граждан не прекращаются в части того, что в одном обменном пункте купили валюту, в другом вдруг не принимает. Поэтому мы приняли такое решение совместное, банки внесли поправки в это действующее соглашение о том, что определенные требования, касающиеся применения технических средств, будут смягчаться. До сегодняшнего дня было так: если светится какая-то та или иная точка в ультрафиолете, не принимают. Соответственно кассир на месте принимал решение. Если там какая-то маленькая точка, он принимал, например, а второй не принимал. Поэтому так и получалось, что у каждого разные подходы. Мы говорим сейчас, что все, что светится в ультрафиолете, все должно приниматься".

Продолжится обучение кассиров в обменниках

Новые требования получат обменники всех банков. А кассирам проведут ликбез, чтобы снять возникающие вопросы, которые могут стать камнем преткновения с клиентами.

Михаил Проворов, председатель Ассоциации белорусских банков

Михаил Проворов, председатель Ассоциации белорусских банков:

"Учеба будет и дальше продолжена. Перечень, естественно, будет расширен. И с этим перечнем вся эта информация будет на информационных стендах размещена, в том числе и в обменных пунктах. Поэтому, я думаю, здесь все будет приведено к единым стандартам".

Ветхие купюры по-прежнему нужно сдавать на инкассо

При этом ветхие купюры, порванные или склеенные, а также с записями или рисунками на них по-прежнему нужно сдавать на инкассо. Ранее комиссия за эту операцию, чтобы непригодную купюру поменяли на новую, была от 15 до 20 % от ее стоимости. Сейчас Нацбанк рекомендуем снижать это вознаграждение более чем втрое - до 5 %.

Андрей Картун, зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Этих мер будет достаточно для того, чтобы населению было комфортно сдавать иностранную наличную валюту. Соответственно, если вдруг у кого-то завалялись ветхие деньги или они пришли в негодность, то это будет не так дорого стоить обменять их на белорусские рубли и открыть депозит в банке. Хранить нужно деньги в специальных условиях, в температурных режимах и так далее. Поэтому нашим гражданам посоветую хранить деньги все-таки в специализированных организациях, в банках".