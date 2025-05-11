Общая Победа, пронесенная через 80 лет. Беларусь имеет флаг, герб и гимн

Клятва верности государственным символам, или как мы относимся к тому, что объединяет нацию? В любых достижениях как сказать миру коротко, что вот это сделали мы - поднять флаг.

Герб, наши цвета - вся символика в целом - это и есть мы - Беларусь. На площади Государственного флага отмечают день наших символов. И мы поздравляем страну с этим праздником!

Что чувствуете, когда слышите слова гимна или когда на ваших глазах поднимают белорусский флаг? В классике: переворачивается что-то внутри. И дело не в чувствительности к моменту, а в том, что визуально в этих символах зашиты вся наша жизнь. В моменте не проговаривается, что красный - это символ Победы, который стоил жизни 3 млн белорусов. Но мы это знаем. Или наше солнце, которое тысячи лет восходит над нашими зелеными лесами, благодаря которым ни в одной стране мира нет такого чистого воздуха. Вспомните это чувство, когда приезжаешь домой и хочется просто, так и говорят у нас в народе, "пройти подышать". Вот это все в наших символах. Поэтому мы и празднуем День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна.

Площадь Государственного флага как основной дом наших символов в Минске появился 12 лет назад. С тех пор все торжественные события проходят здесь. Причем именно второе воскресенье мая считается молодежным праздником - ребята приносят клятву на верность госсимволам. Для многих это становится таким жизненным запоминающимся моментом.

Особое отношение у будущих военных, тех, кто носит форму и знает, сколько труда нужно вложить, чтобы стать офицером.

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"Если мне удастся когда-нибудь поднять флаг нашей страны на каком-нибудь флагштоке, я буду испытывать неимоверное чувство гордости за свою страну", - сказал военный.

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"Ценой своей жизни я был бы готов отдать все, но отстоять достоинство, честь. Уважение, авторитет каждого символа своего государства", - уверен другой.

На площади присутствует руководство страны - получается такая хорошая связка между поколениями. Тем, кто помнит, еще советскую символику, есть что сказать. Все-таки мы свой флаг обрели 98 лет назад. 16 мая 1995 года над зданием Администрации Президента был поднят флаг в том виде, в котором мы его знаем сейчас. Такое решение приняли белорусы на референдуме.

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Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Наше поколение, мы родом из Советского Союза. Из Cоветской Беларуси. И, конечно же, нам прививали уважительное отношение к символам. И для нас это исторические символы, потому что мы под этими символами ходили на демонстрацию, на различные мероприятия. В школе нас воспитывали под этими символами. Понятно, что флаг наш видоизменился, герб видоизменился в результате обретения суверенитета и независимости. Но основы - там. Это основы патриотизма, это основы наших трудовых достижений, тех людей, тех поколений, победителей, которые потом восстанавливали республику, поднимали. И на этом фундаменте сегодня стоит прочная белорусская государственность, Республика Беларусь".

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

"Это, наверное, в сердце каждого из нас, потому что флаг, гимн и герб - это наш генетический код на самом деле, который мы несем от тех дедов и прадедов и тех завоеваний, которые они добыли нам. То есть они добыли нам сильную, независимую Беларусь".

Ирина Акулович, гендиректор БЕЛТА:

"Я обожаю это сочетание цветов. Дизайнеры говорят, что это крутое сочетание на самом деле. Знаете, в сердце у нас этот флаг. Мы сегодня все с ленточками, с яблоневым цветом, победным. Мне очень нравится то, что это теперь есть и у детей. Вот мы вчера открывали выставку "Союз женщин", были дети. А у них тоже такие ленточки. Они воспринимают это уже как что-то родное, как что-то свое. Вот это, мне кажется, самое главное, что произошло за последние годы".

Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета ветеранов:

"Эту республику нужно любить так же, как и наш белорусский народ. И в этот день светлый, замечательный, я хочу сказать нашему Президенту, нашему правительству большое спасибо за то, что мы сегодня живем прекрасно и в прекрасной стране. И то, что мы сегодня пришли на День Государственного флага, герба и гимна, это для нас, как говорят, один из символов самых замечательных после 9 Мая".

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

"Для нас очень важно, чтобы эта символика существовала и олицетворяла наше государство, всех нас, наших детей, наших внуков еще долгие-долгие годы. Потому что для нас, для тех, кто вместе с главой государства фактически делает все необходимое, чтобы наше государство процветало. Для нас для всех это символ процветания. Будут символы, будем и мы".

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Пока на площади разворачивался красивый концерт с символами мира и совсем маленьким участниками, по проспекту Победителей пронесли самый большой флаг в белорусской истории. 500-метровое полотно весом 430 кг. Присоединиться могли все желающие - это была абсолютно открытая инициатива.

Сшили флаг в Могилеве. Развернули возле стелы "Минск - город-герой". И буквально на руках донесли до площади государственных символов.

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Свое приветствие всем собравшимся в этот важный традиционный момент передал наш Президент. Поздравление прозвучало из уст премьер-министра Беларуси.

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь.

Выбор белорусов, сделанный 30 лет назад, ознаменовал торжество исторической справедливости и начал отсчет мирной созидательной жизни молодой страны.

Национальные символы, вобрав в себя духовную силу народа, сберегают его ценности и смыслы, укрепляют единство и сподвигают на великие свершения.

Успехи нынешнего поколения - от сильной государственности до развитой экономики - всегда будут озаряться лучами восходящего над земным шаром солнца, обладать красно-зеленым отливом и звучать в мелодии гимна.

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья и новых достижений на благо родной Беларуси.

Александр Лукашенко, 11 мая 2025 года".