Один из престижных минских колледжей планирует увеличить набор примерно на 150 человек

В Минском государственном медицинском колледже в 2026 году планируют увеличить набор примерно на 150 человек, рассказала директор колледжа Светлана Данилкович. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Резервы для увеличения набора есть. В этом году мы были ограничены лицензионной предельной численностью учащихся, нужны были дополнительные площади. Корпус по улице Казинца ушел на модернизацию. В следующем году можно увеличить набор на 150 человек", - поделилась директор.

По мнению заместителя председателя Мингорисполкома Андрея Стригельского, увеличение набора в будущем позволит закрепить молодых специалистов за их местом работы, избежать частой смены кадров. "Сказать, что сегодня мы остро нуждаемся в медицинских кадрах со средним специальным образованием, - не сказать ничего. Надо идти по пути наращивания объемов подготовки", - отметил он.

Общая цифра набора в 2025 году составила 600 человек. В соответствии с приказом комитета по здравоохранению для целевой подготовки выделено 60% от бюджетного набора - это 348 мест. Набор целевиков осуществлялся с опережением набора бюджетников. Средний конкурс по колледжу в 2025 году составил 1,4 человека на место. Самый высокий проходной балл был на специальности "лечебное дело" - он составил 9,3 балла. Самый низких проходной балл - по специальности "медико-диагностическое дело" - на целевом наборе для учреждений РНПЦ составил 6,6 баллов.

В 2025 году в Минском государственном медицинском колледже будут обучаться 20 человек с нарушением зрения и пятеро учащихся с нарушением слуха.

Из года к году снижается набор на платное обучение. Из 1743 учащихся на 1 сентября будет всего 198 платников. "Мы набрали 19 человек на вечернюю форму обучения на специальности "сестринское дело", - рассказала директор.

В колледже активно готовятся к приему новых учащихся. Было закуплено учебной литературы на Br83 тыс., а в настоящее время производится процесс приобретения материально-технических ценностей на сумму ориентировочно на Br160 тыс.

"Колледж продолжает работать в статусе ведущего учреждения среднего специального образования по профилю здравоохранения страны. В новом учебном году мы продолжим работу по инновационной деятельности. Это внедрение методики создания открытых информационно-образовательных ресурсов", - отметила она.