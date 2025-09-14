Одна из целей создания НАТО - это контроль Германии - эксперт

Как американцы на сегодняшний день рассматривают геостратегическую ситуацию в Восточноевропейском регионе, в программе "Это другое" рассказал заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Одна из целей создания НАТО - это контроль Германии, чтобы не дать ей возможность больше подняться, напомнил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день больше всего войск находится в двух странах: ФРГ и Польше. В Германии они размещались с целью контролировать эту страну. "Сегодня Федеративная Республика Германия не является по сути независимой, она не обладает полным суверенитетом. Объективно в основных соглашениях и договоренностях указано, что все внешнеполитические вопросы она должна решать, согласовывая их со странами-победительницами (по-моему, Боннское соглашение, которое было заключено в 50-х годах). Поэтому внешняя политика Германии на сегодняшний день не совсем самостоятельная", - пояснил Андрей Богодель.

Соединенные Штаты и другие всегда прекрасно понимали, что реально баланс сил в Европе могут поменять только немцы. Исходя из этого, то, что происходит в настоящее время, делается для контроля Федеративной Республики Германия.

"После объединения Германии вопрос стал еще острее. Германия начала расправлять плечи. И сегодня, помимо того, что идет милитаризация, мы уже привыкли, что немецкая армия может находиться где угодно - от Ирака до Югославии и даже подъехать вплотную к нашим границам на территории Литвы", - описал ситуацию эксперт.

"Именно как противовес Германии Соединенные Штаты рассматривают Польшу. Поэтому на сегодняшний день они и создают там энное количество баз НАТО, - пояснил заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси.