Одна из целей создания НАТО - это контроль Германии - эксперт
Как американцы на сегодняшний день рассматривают геостратегическую ситуацию в Восточноевропейском регионе, в программе "Это другое" рассказал заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
Одна из целей создания НАТО - это контроль Германии, чтобы не дать ей возможность больше подняться, напомнил эксперт.
По его словам, на сегодняшний день больше всего войск находится в двух странах: ФРГ и Польше. В Германии они размещались с целью контролировать эту страну. "Сегодня Федеративная Республика Германия не является по сути независимой, она не обладает полным суверенитетом. Объективно в основных соглашениях и договоренностях указано, что все внешнеполитические вопросы она должна решать, согласовывая их со странами-победительницами (по-моему, Боннское соглашение, которое было заключено в 50-х годах). Поэтому внешняя политика Германии на сегодняшний день не совсем самостоятельная", - пояснил Андрей Богодель.
Соединенные Штаты и другие всегда прекрасно понимали, что реально баланс сил в Европе могут поменять только немцы. Исходя из этого, то, что происходит в настоящее время, делается для контроля Федеративной Республики Германия.
"После объединения Германии вопрос стал еще острее. Германия начала расправлять плечи. И сегодня, помимо того, что идет милитаризация, мы уже привыкли, что немецкая армия может находиться где угодно - от Ирака до Югославии и даже подъехать вплотную к нашим границам на территории Литвы", - описал ситуацию эксперт.
"Именно как противовес Германии Соединенные Штаты рассматривают Польшу. Поэтому на сегодняшний день они и создают там энное количество баз НАТО, - пояснил заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси.
Он добавил, что рассматривать Польшу только как противовес Германии было бы очень ошибочно. "Они грамотно используют "ягеллонскую идею", которая сегодня заложена внутри Польши. Это создание этакого образования или союза государств, может, Речи Посполитой, а может быть и Междуморья. Именно в рамках этого на Польшу возлагаются очень большие надежды. Для этого есть у них неплохие задатки", - считает Андрей Богодель.