Одним из символов несгибаемости Ленинграда во времена блокады стала спортивная жизнь

Победу в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны ковали и спортсмены. Им пришлось на время забыть о рекордах и взять в руки оружие, чтобы защищать Родину. Но даже война не смогла забрать у людей чувство свободы. 31 мая 1942 года ленинградское "Динамо" и команда Ленинградского металлического завода провели матч в мертвом городе.

Оборона блокадного Ленинграда - одна из героических страниц Великой Отечественной войны. Одним из символов несгибаемости города-героя и его жителей стала спортивная жизнь в экстремальных условиях. Особняком в ней стоит футбол.

Май 1942-го. Блокада. Нормы продовольствия по карточкам ужасно малы, обстрелы и бомбежки - страшные и будничные реалии каждого дня. Но город сражался, жил. На улице стояла переменчивая балтийская весна. Весна - это всегда надежда. Военный совет Ленинградского фронта принял решение провести футбольный матч, и 31 мая 1942 года на Крестовском острове "Динамо" сыграло против команды Ленинградского металлического завода.

Это был не просто футбольный матч. Это был сигнал, что Ленинград борется, что город жив. Возможно, тогда игроки не придавали значения этой игре, но спустя годы стало понятно: это был знак и символ надежды на возвращение к мирной жизни, надежды на Победу.