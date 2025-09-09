3.69 BYN
Около 50 минчан наградили за личный вклад в развитие столицы
За личный вклад в социально-экономическое развитие Минска награды удостоены около 50 жителей столицы.
Слова благодарности, почетные грамоты и нагрудные знаки получили строители, инженеры, бухгалтеры, контролеры-ревизоры. Торжественная церемония награждения прошла на площадке городской ратуши. Такая инициатива стала уже традицией ко Дню города.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
"Мы чествуем людей, которые своим ежедневным трудом вносят огромный вклад в развитие города. Это представители самых различных отраслей, но их объединяет любовь к городу и желание сделать лучше".
13 сентября на открытой площадке Верхнего города назовут имена обладателей титула "Минчанин года - 2025". Победителями стали 13 жителей столицы из области промышленности, образования, озеленения, культуры.