Около 50 минчан наградили за личный вклад в развитие столицы

За личный вклад в социально-экономическое развитие Минска награды удостоены около 50 жителей столицы.

Слова благодарности, почетные грамоты и нагрудные знаки получили строители, инженеры, бухгалтеры, контролеры-ревизоры. Торжественная церемония награждения прошла на площадке городской ратуши. Такая инициатива стала уже традицией ко Дню города.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Мы чествуем людей, которые своим ежедневным трудом вносят огромный вклад в развитие города. Это представители самых различных отраслей, но их объединяет любовь к городу и желание сделать лучше".