"Они были шокированы". Что не устроило либеральный истеблишмент США на переговорах Путина и Трампа
По прилете на Аляску на переговоры лидеры РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп шли на встречу друг к другу по красной дорожке. Ранее по ней ходил и Владимир Зеленский. Но почему все-таки переговоры Путина и Трампа - это совершенно другая встреча и совершенно другой разговор. На эту тему порассуждал в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.
Эксперт буквально сходу обозначил, что Дональд Трамп является необычным политиком. Встреча его и Владимира Путина проходила на самом высоком уровне. И тут речь идет не только о красной дорожке, но и том, что впервые в истории американо-российских отношений президент РФ вместе с президентом США направились на переговоры в одном президентском лимузине.
"При этом два лидера общались без переводчиков, что также является важным моментом, поэтому такой контакт свидетельствует об очень высоком уровне доверительных отношений, которые существуют между президентами двух великих ядерных держав. Кстати, эта ситуация не понравилась части либерального западного политического истеблишмента и в США, и в ЕС. Они испытали настоящий шок, увидев это", - заявил Олег Дьяченко.