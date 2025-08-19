"Они были шокированы". Что не устроило либеральный истеблишмент США на переговорах Путина и Трампа

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03451d83-5497-4673-ba40-0c47491da84b/conversions/9c627972-e5a6-439c-bc26-1e2fea442354-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03451d83-5497-4673-ba40-0c47491da84b/conversions/9c627972-e5a6-439c-bc26-1e2fea442354-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03451d83-5497-4673-ba40-0c47491da84b/conversions/9c627972-e5a6-439c-bc26-1e2fea442354-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03451d83-5497-4673-ba40-0c47491da84b/conversions/9c627972-e5a6-439c-bc26-1e2fea442354-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

По прилете на Аляску на переговоры лидеры РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп шли на встречу друг к другу по красной дорожке. Ранее по ней ходил и Владимир Зеленский. Но почему все-таки переговоры Путина и Трампа - это совершенно другая встреча и совершенно другой разговор. На эту тему порассуждал в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.

Эксперт буквально сходу обозначил, что Дональд Трамп является необычным политиком. Встреча его и Владимира Путина проходила на самом высоком уровне. И тут речь идет не только о красной дорожке, но и том, что впервые в истории американо-российских отношений президент РФ вместе с президентом США направились на переговоры в одном президентском лимузине.