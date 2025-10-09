Они создают будущее Беларуси: Турчин вручил государственные награды

Талант и преданность выбранному делу. 9 октября в столице премьер-министр вручил госнаграды представителям различных сфер деятельности. Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце Республики.

Получить государственную награду из рук премьер-министра для них, белорусов, ежедневно своим трудом укрепляющих фундамент нашей республики, не просто почетно, но и очень волнительно. Не каждый день твою работу подвергают такой высокой оценке, раз сегодня они находятся в этом зале Дворца Республики. Сомнений в том, что награды действительно заслуженные, точно нет. Учителям, тренерам, артистам, директорам агрокомбинатов теперь в их трудовой копилке есть и медали за трудовые заслуги, и Франциска Скорины.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: "Мы чествуем тех, чей труд вносит реальный вклад в укрепление экономики и социальной сферы нашей страны. Среди награждаемых представители самых разных отраслей: агропромышленного комплекса, промышленности, строительства, здравоохранения, образования, культуры и многих других. За каждой из наград - история самоотверженного труда тех, кто своим примером доказывает, что сила Беларуси в ее людях. Вы тот фундамент, та опора, которая делает нашу страну сильной".

"Заслуга это не только моя, но и коллектива, и семьи. Выполнять свой долг и все. Делать то, что требуется", - отметил электромонтер завода "Полимир" Александр Корсак.

Светлана Лебедева, ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (Гомель)

Светлана Лебедева, ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации (Гомель): "Наша работа - это наша жизнь. Все, кто работает в нашем университете, они патриоты потребительской кооперации. За эти годы мы тысячи специалистов подготовили не только для системы потребительской кооперации, но и для национальной экономики нашей страны. Наши выпускники занимают высокие должности. Кто-то министр, кто-то заместитель министра. И для нас это очень важно. Признание заслуг всего коллектива нашего университета".