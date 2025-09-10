3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Опережающие темпы и новые подземные переходы - на каком этапе модернизация дорог в Жодино
Председатель Жодинского городского исполнительного комитета Александр Цивако в "Актуальном интервью" рассказал о ходе модернизации республиканских дорог в городе, отметив опережение графиков работ и обозначив планы по развитию инфраструктуры.
По его словам, основным подрядчиком выступает организация "Минскоблдорстрой". "Работаем мы в соответствии с графиками, я думаю, по третьей очереди работы в части асфальтирования будут скоро окончены, продолжаем работы благоустройства вело-пешеходных связей", - обозначил председатель. Он добавил, что работы по договору должны завершиться к февралю 2026 года, но идут с опережением.
Александр Цивако:
"Автоматически будем приступать ко второй очереди. Здесь планируется инженерно-транспортная инфраструктура, которая находится под проезжей частью, в том числе устройство двух подземных пешеходных переходов".
Он подчеркнул важность информирования жителей о временных неудобствах: "Сейчас во время реконструкции проспекта мы стараемся своевременно информировать наших жителей в том числе через телеграм-каналы, разные интернет-издания в случае ограничения дорожного движения".
Председатель также отметил, о каких проблемах с улично-дорожной сетью говорят горожане в своих обращениях: "В основном обращения горожан касаются улично-дорожной сети жилищного фонд. Из 200 км улиц, которые находятся в городе, порядка 56 км - это улицы с грунтовым покрытием, и порядка 20 км - улицы с гравийным покрытием, поэтому тут есть над чем работать. За текущий период года мы уже положили порядка 6,5 км асфальта".