Опережающие темпы и новые подземные переходы - на каком этапе модернизация дорог в Жодино

Председатель Жодинского городского исполнительного комитета Александр Цивако в "Актуальном интервью" рассказал о ходе модернизации республиканских дорог в городе, отметив опережение графиков работ и обозначив планы по развитию инфраструктуры.

По его словам, основным подрядчиком выступает организация "Минскоблдорстрой". "Работаем мы в соответствии с графиками, я думаю, по третьей очереди работы в части асфальтирования будут скоро окончены, продолжаем работы благоустройства вело-пешеходных связей", - обозначил председатель. Он добавил, что работы по договору должны завершиться к февралю 2026 года, но идут с опережением.

Александр Цивако:

"Автоматически будем приступать ко второй очереди. Здесь планируется инженерно-транспортная инфраструктура, которая находится под проезжей частью, в том числе устройство двух подземных пешеходных переходов".

Он подчеркнул важность информирования жителей о временных неудобствах: "Сейчас во время реконструкции проспекта мы стараемся своевременно информировать наших жителей в том числе через телеграм-каналы, разные интернет-издания в случае ограничения дорожного движения".