Зарплаты выше среднеобластных и инвестиции в жилье: как Жодино демонстрирует рост в 2025 году

Город Жодино за первое полугодие 2025 года продемонстрировал положительную динамику в экономических показателях и строительстве. О результатах в "Актуальном интервью" проинформировал председатель Жодинского городского исполнительного комитета Александр Цивако.

По его словам, ключевым индикатором является рост заработной платы. "По итогам шести месяцев уровень заработной платы достиг 113 % при задании 110 %, это фактически 2,7 тыс. белорусских рублей. Это выше, чем среднеобластная зарплата", - сообщил Цивако. Он также выделил успехи в инвестициях и строительстве: "По показателям инвестиционный капитал - 108 %, порядка 200 млн рублей".

Александр Цивако:

"Идет строительство школы на 930 мест и ряд других объектов. Некоторые уже введены в эксплуатацию. И в целом, я считаю, год настолько заполнен работой, что не справляемся мы своими силами. Привлекаем и организации со стороны".

Особое внимание он уделил жилищному строительству, которое помогает сохранять рост численности населения в молодом городе: "Сейчас заканчиваем строительство дома на 96 квартир. До конца года еще планируем сдать дом на 90 квартир и проектируем два дома на 80 квартир. Также заключили договоры на проектирование трех домов на 170 квартир. Все это будет располагаться в 9-м микрорайоне".

На очереди на жилье стоит около 6360 человек, и проблема решается совместными усилиями города и предприятия БЕЛАЗ: "В настоящее время планируется строительство дома на 328 квартир. Достаточно большой объект, поэтому я считаю, за текущий и следующий год мы должны достаточно хорошо продвинуться в плане ввода жилья".