Остались дни отпуска? Когда можно перенести, а когда получить деньги - разъяснения 2025

рука молодого мужчины, зачеркивающего дни в календаре (фото pixabay.com) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f25c1c6f-f506-47fb-8882-fa16c0f1fad9/conversions/34e7dab9-5b5e-4c9f-bbc8-5c648d464845-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f25c1c6f-f506-47fb-8882-fa16c0f1fad9/conversions/34e7dab9-5b5e-4c9f-bbc8-5c648d464845-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f25c1c6f-f506-47fb-8882-fa16c0f1fad9/conversions/34e7dab9-5b5e-4c9f-bbc8-5c648d464845-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f25c1c6f-f506-47fb-8882-fa16c0f1fad9/conversions/34e7dab9-5b5e-4c9f-bbc8-5c648d464845-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь разъяснили правила работы с неиспользованными днями трудового отпуска. Информация основана на публикации БЕЛТА и положениях Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК). Ниже - полный обзор вариантов действий, ограничений и справочных данных.

Основные правила предоставления отпуска

В соответствии со ст. 170 ТК, наниматель обязан ежегодно предоставлять работнику трудовой отпуск полной продолжительности в пределах рабочего года (12 месяцев с даты приема на работу или с окончания предыдущего рабочего года). Работник, в свою очередь, обязан этот отпуск использовать.

Минимальная продолжительность основного отпуска - 24 календарных дня (ст. 155 ТК). Дополнительные отпуска (за стаж, вредные условия и т. д.) добавляются к основному.

Вариант 1. Перенос отпуска

Перенос (продление) в пределах текущего рабочего года возможен в следующих случаях (ст. 171 ТК):

Причина Условие Временная нетрудоспособность (больничный) Продлевается на дни болезни Отпуск по беременности и родам / по уходу за ребенком Продлевается на соответствующий период Выполнение гос. обязанностей с правом на освобождение Продлевается на дни исполнения Совпадение с учебным отпуском Продлевается на пересекающиеся дни Невыплата в установленный срок среднего заработка за время отпуска Продлевается на период задержки Соглашение сторон По договоренности Иные случаи Предусмотренные коллективным договором или законодательством

Перенос на следующий рабочий год разрешен только в двух исключительных случаях (ст. 172 ТК):

производственная необходимость (исключительные обстоятельства);

отзыв из отпуска по инициативе нанимателя.

Обязательное условие: в текущем рабочем году работник должен использовать не менее 14 календарных дней отпуска.

И еще один важный момент: если работник не использовал свой отпуск в течение двух лет подряд, он не может его переносить на будущий год.

Вариант 2. Денежная компенсация

Компенсация возможна только за часть отпуска, превышающую 21 календарный день (основной + дополнительный) и по соглашению сторон (ст. 161 ТК).

Можно компенсировать Нельзя компенсировать Дни сверх 21 к. д. Отпуск авансом При отзыве из отпуска (если использовано ≥ 14 к. д. в текущем году) Беременным женщинам При увольнении (за все неиспользованные дни) Инвалидам Работникам моложе 18 лет Работникам в зонах радиоактивного загрязнения Дополнительные отпуска за вредные/опасные условия и особый характер работы

Практические рекомендации

Проверьте свой рабочий год - он индивидуален (не календарный).

Согласуйте перенос отпуска письменно - устные договоренности не имеют юридической силы.

Имейте в виду, что при увольнении компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается не позднее, чем в день увольнения (ст. 178 ТК).