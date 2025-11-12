3.67 BYN
Остались дни отпуска? Когда можно перенести, а когда получить деньги - разъяснения 2025
В Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь разъяснили правила работы с неиспользованными днями трудового отпуска. Информация основана на публикации БЕЛТА и положениях Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК). Ниже - полный обзор вариантов действий, ограничений и справочных данных.
Основные правила предоставления отпуска
В соответствии со ст. 170 ТК, наниматель обязан ежегодно предоставлять работнику трудовой отпуск полной продолжительности в пределах рабочего года (12 месяцев с даты приема на работу или с окончания предыдущего рабочего года). Работник, в свою очередь, обязан этот отпуск использовать.
Минимальная продолжительность основного отпуска - 24 календарных дня (ст. 155 ТК). Дополнительные отпуска (за стаж, вредные условия и т. д.) добавляются к основному.
Вариант 1. Перенос отпуска
Перенос (продление) в пределах текущего рабочего года возможен в следующих случаях (ст. 171 ТК):
Причина
Условие
Временная нетрудоспособность (больничный)
Продлевается на дни болезни
Отпуск по беременности и родам / по уходу за ребенком
Продлевается на соответствующий период
Выполнение гос. обязанностей с правом на освобождение
Продлевается на дни исполнения
Совпадение с учебным отпуском
Продлевается на пересекающиеся дни
Невыплата в установленный срок среднего заработка за время отпуска
Продлевается на период задержки
Соглашение сторон
По договоренности
Иные случаи
Предусмотренные коллективным договором или законодательством
Перенос на следующий рабочий год разрешен только в двух исключительных случаях (ст. 172 ТК):
- производственная необходимость (исключительные обстоятельства);
- отзыв из отпуска по инициативе нанимателя.
Обязательное условие: в текущем рабочем году работник должен использовать не менее 14 календарных дней отпуска.
И еще один важный момент: если работник не использовал свой отпуск в течение двух лет подряд, он не может его переносить на будущий год.
Вариант 2. Денежная компенсация
Компенсация возможна только за часть отпуска, превышающую 21 календарный день (основной + дополнительный) и по соглашению сторон (ст. 161 ТК).
Можно компенсировать
Нельзя компенсировать
Дни сверх 21 к. д.
Отпуск авансом
При отзыве из отпуска (если использовано ≥ 14 к. д. в текущем году)
Беременным женщинам
При увольнении (за все неиспользованные дни)
Инвалидам
Работникам моложе 18 лет
Работникам в зонах радиоактивного загрязнения
Дополнительные отпуска за вредные/опасные условия и особый характер работы
Практические рекомендации
- Проверьте свой рабочий год - он индивидуален (не календарный).
- Согласуйте перенос отпуска письменно - устные договоренности не имеют юридической силы.
- Имейте в виду, что при увольнении компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается не позднее, чем в день увольнения (ст. 178 ТК).
- Контролируйте 14-дневный минимум - его нарушение может привести к ответственности нанимателя.