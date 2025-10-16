От десантирования в "ад" до перевозки сердца: как авиация МЧС Беларуси борется за жизни людей

Фото: Sputnik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/728784bc-44ae-4d4b-b2b6-1679cf1ff2c4/conversions/07a48c93-8568-47a7-971f-3e67321c3905-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/728784bc-44ae-4d4b-b2b6-1679cf1ff2c4/conversions/07a48c93-8568-47a7-971f-3e67321c3905-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/728784bc-44ae-4d4b-b2b6-1679cf1ff2c4/conversions/07a48c93-8568-47a7-971f-3e67321c3905-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/728784bc-44ae-4d4b-b2b6-1679cf1ff2c4/conversions/07a48c93-8568-47a7-971f-3e67321c3905-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik

Катастрофа не случается по плану. Она не сверяется с картой, не ждет удобного момента и ясной погоды. Крушение, катаклизм, чрезвычайная ситуация - это хаос, воплощенный в огне, металле или страхе. А вот ответом на нее всегда должен быть четкий и выверенный план от спасателей.

В необходимые места спасателей могут доставлять на вертолете. И если поблизости нет площадки для посадки, то используется так называемый беспарашютный способ десантирования, когда группу на лебедке опускают вниз. Возвращаться спасатели могут таким же образом.

Факт Авиация МЧС Беларуси была образована в апреле 2003 года для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Это не просто самолет или вертолет с красно-синей полосой. Это мощный высокомобильный комплекс, который способен работать в самых экстремальных ситуациях: это парашютист-десантник, прыгающий в эпицентр ада, чтобы отыскать жизнь среди руин, это летающее отделение реанимации, это хирург у иллюминатора, который еще в полете готовится к операции, это психолог, который убеждает пострадавшего на краю жизни, что все будет хорошо.

Авиация МЧС выполняет на сегодняшний день большой круг задач. Они связаны с обеспечением национальной безопасности, поиском, спасанием, тушением, ликвидацией ЧС. Иван Лабзин, первый замначальника ГААСУ "Авиация" МЧС Беларуси

Чаще всего авиацию спасателей задействуют на лесные пожары. В самые страшные дни в Беларуси фиксируется более 300 возгораний за день. В непроходимые огненные леса по земле просто не добраться.

Воздушные суда-спасатели базируются по всей стране. На аэродромах Липки под Минском, Озерки в поставах и в аэропорту Витебска. В пожароопасный период для выполнения задач по авиационной охране лесов и обнаружению пожаров на торфяниках самолеты и вертолеты, выполняющие патрулирование, дополнительно размещаются на посадочных площадках в отделениях Мозыря и Пинска, а также на аэродромах гражданской авиации.

Сегодня многие возгорания в экосистемах еще на ранних стадиях способны разглядеть спутники. Сильный ветер может превратить небольшой костер в неконтролируемое бедствие. Система космического мониторинга увидит беду раньше человека в любой точке.

Алексей Андреенко

Алексей Андреенко, замначальника Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

"Они затрагивают те территории, которые не населены. Если раньше по югу республики, где в основном болота, заповедники, где от одного населенного пункта до другого десятки километров, возникал пожар, он обнаруживался уже, когда достигал десятков гектаров, то сейчас уже на стадии начального возникновения, будь то несколько десятков квадратных метров загорания, пожар сразу фиксируется космическим аппаратом. Буквально в течение 15 мин эта информация передается в Центр управления".

Для разведки полыхающих торфянников лучше всех себя зарекомендовали беспилотники. Инфракрасная камера помогает увидеть очаг, который из-за дыма невозможно обнаружить невооруженным взглядом. Это повышает точность тушения.

"Работники центра применения беспилотных авиационных комплексов несут круглосуточное дежурство, выезжая на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера по всей территории Республики Беларусь, включая также поисково-спасательные работы, - обозначил штурман-оператор центра применения беспилотных авиационных комплексов ГААСУ "Авиация" МЧС Беларуси Дмитрий Синявский.

Дмитрий Синявский

Десантирование - это не роскошь, а необходимость. Скорость - важная часть при подготовке спасателей. Зачастую парашют позволяет сэкономить много времени. Где нет дорог и куда не дойдет человек, долетит авиация. В любую точку страны от Минска менее 90 минут. Если вертолет не может приземлиться или высадить группу, это сделают парашютисты, попав в эпицентр проблемы. Масштаб катастрофы они видят сверху, как карту. Ищут пятачок для посадки среди буреломов или скал.

Алексей Круш, начальник авиационной поисково-спасательной и парашютно-десантной службы ГААСУ "Авиация" МЧС Беларуси:

"Наша основная задача - это авиационный поиск и спасание. Если с воздушным судном на территории Республики Беларусь происходит какое-то происшествие, наша основная задача - найти его и оказать необходимую помощь. После того, как обнаружили место происшествия, необходимо оценить ситуацию. И в зависимости от складывающейся обстановки мы принимаем решение, каким образом мы попадем к месту ЧС".

Он также упомянул правило "золотого часа": "Считается, что в течение часа необходимо найти пострадавших и оказать им помощь. Это максимально увеличивает их шансы на выживаемость".

Алексей Круш

"Мы работаем 24 на 7, готовы к вылету всегда, для любой задачи. Кроме этого, мы выполняем задачи санитарной авиации. Оказываем помощь Министерству здравоохранения по перевозке донорских органов", - подчеркнул Иван Лабзин.

Перевозка донорских органов - это особая доставка живого груза. Вне тела биологический материал имеет крайне ограниченный жизненный цикл. Сердце легкие живут около 5 ч, печень - не более 12 ч, поджелудочная железа - менее суток, почки - максимум 1,5 дня.

Орган обрабатывается консервирующим раствором, помещается в многослойный стерильный пакет со стерильным льдом. Пакет опускается в пластиковый контейнер, контейнер - в жесткий кейс. Вертолет еще не поднялся в воздух, а пациент уже на операционном столе в ожидании жизни.

Санитарная авиация в Беларуси существует более 10 лет. За это время спасатели выполнили свыше 100 вылетов по перевозке тяжелобольных и доставке донорских органов. Если нужно, реанимационную бригаду усиливают узкими специалистами: нейрохирург, токсиколог, кардиолог. Такая оперативная доставка обеспечивает самый высокий уровень выживаемости органа и значительно снижает риск осложнений.

Модуль в вертолете для перевозки тяжелобольных

В 2017 году Минздрав передал авиации МЧС медицинский модуль. Устанавливается он на вертолеты Ми-8, а хранится на стоянке возле вертолетов. В нем перевозят тяжелобольных. Модуль укомплектован стандартным оборудованием реанимационной бригады для транспортировки: дефибриллятор, респиратор, шприцевой и инфузионный насосы, аппараты ЭКГ и искусственной вентиляции легких.

Учитывая специфику авиации, кислородные баллоны изготавливаются из углепластика. Они занимают меньше места и выдерживают большее давление. К тому же для надежности на них вместо клапанов стоят заглушки. Все оборудование модуля работает автономно от аккумуляторных батарей.

Иван Лабзин:

"Максимально это занимает 30 мин. В это время экипаж получает задачу, куда лететь, оценивает обстановку по маршруту полета, готовится к вылету, загружается спасательная группа на вертолет, и они вылетают на место".

Самый большой вертолет в мире Ми-26 также находится в распоряжении белорусских спасателей.

Одна из машин - голливудская звезда. Вертолет снимался в блокбастере "Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть". Для этого вертолет перевезли в пригород Будапешта. Два дня перекрашивали, потратив более 200 кг краски. А после модель оцифровали для графики. Съемки эпизода длились пять ночей.

С 2007 года авиация МЧС Беларуси оказывает помощь и другим странам. Первые пожары за рубежом авиаторы тушили в Греции, с 2009 - в Турции. В 2014 году поисково-спасательные отряды на вертолетах работали в Сербии после разрушительного наводнения. Ми-26 под белорусским флагом в 2017 году тушил Боржомское ущелье Грузии. Следующим летом авиаторы МЧС Беларуси были задействованы на лесных пожарах в Латвии.

Чаще всего такие машины задействуют в тушении крупных лесных пожаров. Белорусский борт также участвовал в тушении пожаров в Турецкой Республике. Самым горячим был 2021 год, когда в пригороде турецкого Бодрума полыхали леса. Было совершено около 200 полетов и более 1 тыс. сбросов воды на очаги пожаров.

Если Ми-8, самый массовый вертолет в истории авиации, берет на внешнем подвесе 3 т воды, то Ми-26, самый большой вертолет в мире, берет 15 т. При тушении лесных пожаров эти два типа вертолетов особенно эффективны в парной работе. Ми-26 проливает большую линию, а по очагам работает младший брат Ми-8. На смену ветеранам авиации приходит новое пополнение.

Иван Лабзин

Иван Лабзин:

"Парковая техника, к сожалению, стареет, достигает определенного срока службы, поэтому с помощью руководства страны были закуплены новые вертолеты Ми-17 - это аналог Ми-8, только более усовершенствованный".

"У него имеется то же самое оборудование, даже более совершенное в плане навигации и для оказания помощи в спасении людей. В частности, это лебедка на 300 кг вместо 150 кг. Плюс ко всему, имеется оборудование для приборов ночного видения", - добавил он.