От посевной до энергетики: какие планы по развитию региона выдвинул новый глава Миноблисполкома

В "Актуальном интервью" новоизбранный председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко поделился приоритетами развития и планами работы в Минской области.

В свой первый рабочий день на должности главы Минской области Алексей Кушнаренко начал со знакомства с коллективом Минского областного исполнительного комитета. Он отметил, что для эффективной работы необходимо время на адаптацию, но ключевые задачи уже поставлены.

В 2025 году, как сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, важно уделять особое внимание агропромышленному комплексу. Алексей Кушнаренко согласился со словами Президента, отметив, что для достижения результата нужно погрузиться в работу того или иного предприятия, в специфику его отрасли.

Посевная кампания в Минской области проходит согласно плану. "Я хочу вас заверить, что есть все необходимое. Прежде всего, конечно, специалисты, техника и удобрения. Ставка в Минской области сделана на сев озимых культур, поэтому основной сев зерновых культур произошел осенью, когда мы посеяли 385 тыс. га, что на 4 % больше показателей 2024 года, также 113 тыс. га рапса озимого - плюс 6 % к предыдущему периоду", - отметил председатель Миноблисполкома.

Ранний яровой сев зерновых уже завершен, было посеяно 67 тыс. га. Сейчас ведутся работы по посеву льна, свеклы и кукурузы. Однако аномально холодная погода в апреле вызывает опасения, но власти Миноблисполкома приложат все усилия для того, чтобы урожай Минской области был в 2025 году достойный.

Не менее важным направлением развития станет модернизация энергетического комплекса и установка новых подстанций в Минской области. "Сейчас масштабный проект реализуется по реконструкции подстанции в Столбцах, - рассказал Алексей Кушнаренко. - Параллельно строятся и реконструируются линии электропередач для того, чтобы обеспечить население электроэнергией для нужд отопления и горячего водоснабжения".

Кроме того, в настоящее время власти ищут дополнительные энергетические мощности для того, чтобы развивать тепличные хозяйства. "Мы внедряем технологии досветки для того, чтобы повысить урожайность плодоовощной продукции. Помимо этого, идет газификация региона, там, где это экономически целесообразно. Также модернизируются торфяные производства на территории Минской области", - пояснил глава Минской области.

В ближайшее время Алексей Кушнаренко планирует лично посетить важные предприятия региона, например, агрокомбинат "Дзержинский". Затем он хочет провести прием граждан в Пуховичском районе, чтобы услышать вопросы граждан. Далее эти вопросы рассмотрят на заседании облисполкома.