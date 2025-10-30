От штурма здания до борьбы с эпидемией: как белорусы проявили себя на учениях в Таджикистане

Фото: Олег Некало, "Ваяр" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/717a53a0-b15a-47b2-86eb-b3c8eaee4d8f/conversions/167ed3df-ee7a-4a4e-9be9-d9385ae861ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/717a53a0-b15a-47b2-86eb-b3c8eaee4d8f/conversions/167ed3df-ee7a-4a4e-9be9-d9385ae861ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/717a53a0-b15a-47b2-86eb-b3c8eaee4d8f/conversions/167ed3df-ee7a-4a4e-9be9-d9385ae861ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/717a53a0-b15a-47b2-86eb-b3c8eaee4d8f/conversions/167ed3df-ee7a-4a4e-9be9-d9385ae861ed-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Олег Некало, "Ваяр"

В 2025 году во второй половине октября учения "Нерушимое братство" прошли в Таджикистане. Беларусь там представили около 120 бойцов: миротворцы, внутренние войска, ОМОН, медики и войска химзащиты. Их доставил спецборт Ил-76.

После прибытия и построения бойцам была доведена задача - переброска войск на полигон Фахрабад (именно здесь было решено проводить учения ОДКБ). Наши бойцы прибыли одними из первых. Пока остальные контингенты еще были в пути, белорусы уже вовсю тренировались. Поэтому неудивительно, что самые ответственные задачи на маневрах были поручены именно нашим парням.

Специальный репортаж | Учения "Нерушимое братство": совместные усилия ради мира

Алексей Скобей, начальника отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности ССО ВС Беларуси:

"Основные задачи - это действия личного состава на КПП, при сопровождении гуманитарного груза, оказание помощи местному населению, населению, которое поменяло территорию, так называемым беженцам. Также мы оказывали содействие местным органам власти при пресечении противоправных действий незаконных вооруженных формирований в населенных пунктах".

В авангарде нашего военного контингента оказалась миротворческая рота 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады из Витебска. Помимо прочего, в их задачи вошла работа на контрольно-пропускном пункте. Кстати, именно этот кейс чаще всего поручают миротворцам, прибывшим в зону конфликта из других стран, в реальной жизни.

"Первое, на что мы полагаемся, опираемся, это принцип беспристрастности. Для миротворческих подразделений нет ни друзей, ни врагов. Ко всем относимся одинаково, ровно. Не выбираем ни одну, ни вторую сторону", - отметил командир миротворческой роты Александр Галяметдинов.

Параллельно по всему полигону Фахрабад разбросаны локации, в которых проигрываются разные сценарии ситуаций. Например, нападение на гуманитарную колонну.

Впервые в рамках миротворческих маневров были проведены специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2025". По замыслу, совместное формирование медиков и войск химзащиты должны были прийти на помощь в лагерь беженцев, в котором произошла вспышка вирусного заболевания.

Климат жаркий, в рамках учебно-боевой задачи был выявлен ряд кишечных заболеваний, а также возможность возникновения биологической угрозы. Поэтому было принято решение совместно в общеоперативной тактической обстановке провести данное учение с учением "Нерушимое братство". Алексей Скобей

В самые короткие сроки лагерь беженцев обрабатывается химическим составом, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Для обработки местности используются автоцистерны.

В учениях также приняли участие военные контингенты из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составили подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа. В том числе горные подразделения, связисты, войска химзащиты, медики и расчеты беспилотных летательных аппаратов. Общая численность участников учений - около 1,5 тыс. человек и более 200 единиц военной специальной техники, в том числе 6 вертолетов и свыше 20 беспилотников.

Кульминацией учений должен был стать эпизод с участием бойцов внутренних войск Беларуси и ОМОН Минска. Им доверили провести штурм здания, которое, по легенде, захватили террористы. Здание штурмуется в течение нескольких минут, освобождаются заложники, незаконные террористы захватываются, часть из них ликвидируется. Отрабатывался также штурм высотки беспарашютным способом, когда вертолет зависает над зданием, а бойцы спецназа спускаются по тросам. Это дает возможность неожиданно захватить радикалов и максимально быстро провести спецоперацию.

Примечательно, что учение "Содружество-Антитеррор" проходило параллельно с маневрами ОДКБ.

Евгений Сысоев, руководитель Антитеррористического центра СНГ:

"Это впервые в международной практике, когда учения контртеррористические совмещены с учениями миротворческими коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности. Принципиально, что все это состоялось здесь, в Душанбе, на земле Республики Таджикистан, у которой самая протяженная из числа государств Содружества граница с Афганистаном. К сожалению, основное наше беспокойство в плане противодействия террористической угрозе по-прежнему связано с южным соседом".

В рамках "Содружество-Антитеррор" была проведена специальная операция по блокированию и уничтожению крупных незаконных вооружений формирований террористов. Как было отмечено, учения показали высокую боевую слаженность и готовность силовых ведомств Таджикистана к выполнению задач по пресечению актов терроризма в условиях сложной оперативной обстановки. А миротворческими силами ОДКБ продемонстрирована готовность к выполнению поставленных задач по поддержанию мира в регионе коллективной безопасности.

После каждой тренировки личный состав учений собирался на плацу для того, чтобы провести работу над ошибками. Там был и командный состав. Все делали выводы о том, как отработали задачи в этот раз, чтобы на следующих тренировках помарок избежать. И чтобы активная фаза, которая проходила в финале учений, была безупречной.

День Х состоялся 24 октября. После многодневных тренировок объединенная военная группировка ОДКБ показала, на что способна. Плечом к плечу бойцы из разных стран выполнили все поставленные задачи: штурм здания, работа на КПП, сопровождение гуманитарной колонны, предотвращение распространения эпидемии. Большая часть эпизодов прошла с участием белорусских бойцов.

А сейчас немного о том, зачем же нужны подобные учения. Январь 2022 года. Казахстан. Группа радикалов пыталась произвести госпереворот, захватив основные стратегические объекты. В первые же дни волнений казахские власти сделали запрос по линии ОДКБ. Страна-участница военного альянса вправе рассчитывать на помощь союзников, и такая помощь была оказана незамедлительно. В числе воинского контингента Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан прибыла и белорусская миротворческая рота из 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В рамках Договора о коллективной безопасности белорусские военные охраняли в том числе территорию аэродрома.

Участие в казахстанских событиях января 2022 года белорусских десантников закончилось довольно быстро. Выполнив поставленные задачи и получив уникальный опыт, они вернулись на родину. Для белорусской миротворческой роты эта командировка стала не первой миссией, но на нее подразделение было отправлено в полном составе.

Алексей Скобей:

"В любое время может вспыхнуть там или там конфликт. И чтобы этого не было, мы всегда должны быть готовы. Не зря говорят: хочешь мира - готовься к войне, всегда порох надо держать сухим. Поэтому в рамках Организации Договора о коллективной безопасности ежегодно мы тренируемся, совершенствуемся".

Он также подчеркнул, что пример 2022 года показал важность опыта, полученного в рамках учебно-боевых тренировок, учений.

Дай Бог, чтобы подобные навыки военным ОДКБ никогда не понадобились в реальной жизни, и свое мастерство они демонстрировали лишь на учениях. Как заявил на церемонии официального закрытия начальник Объединенного штаба ОДКБ, маневры проводились в условиях глобального обострения международной обстановки, требующей выработки действенных механизмов обеспечения безопасности в зоне ответственности ОДКБ. А дальнейшее совершенствование состава миротворческих сил ОДКБ и их подготовка к выполнению задач по предназначению является наиболее важным направлением развития системы коллективной безопасности организации в ближайшее время.