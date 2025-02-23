От журналистов до работников шахт. Как в Беларуси проходит проверка боеготовности

Уже несколько недель в Беларуси проходит проверка боеготовности. Во время такого мониторинга белорусской армии из запаса призывают военнообязанных для комплектования воинских частей и подразделений.

Почти 2 недели запасники вспоминали азы армейской службы. От уставов и бытовой жизни в полевых условиях до стрельбы и тактики на поле боя. Огонь из самого разного вида оружия и военной техники, спасение и медпомощь.

Все это первый этап, а именно - индивидуальная подготовка. Уже скоро начнутся тренировки, и маневры пройдут на полигонах и незнакомых участках местности. Здесь бойцам предстоит отточить слаживание, то есть взаимодействие различных подразделений. Зеленую форму надевают те, кто служил и 20 лет назад, и те, кто демобилизовался недавно - от журналистов до работников шахт.

Расскажем о тех, кого Родина призвала.

Родины призыв

Задачи по защите и усилению госграницы выполняют силы спецопераций, танковые и механизированные колонны. Люди в форме должны быть готовы к развитию любой ситуации. Военные оттачивают различные тактические эпизоды.

Учения считаются завершенными после того, как подразделения прибудут в пункты постоянной дислокации.

Специальный корреспондент телеканала "Первый информационный" Владимир Королев в рамках проверки боеготовности был призван в Печи для выполнения своих непосредственных обязанностей по воинской учетной специальности.

В жизни гражданской отец и муж, в профессиональной - руководитель съемочной группы. Вот и в армии навыки управления коллективами как нельзя кстати. Многие из военнообязанных уже, мягко говоря, не ребята. Есть, например, пенсионеры силовых ведомств. Найти подход к каждому еще на этапе призыва - вот задача со звездочкой.

Владимир Королев, командир взвода обеспечения:

"Безусловно, все, кто здесь находится, это военнообязанные, которым вручили повестки. На следующий день они уже были в военкоматах и попали в учебку. Не все готовы, но здесь все единомышленники. Мы - одна большая команда. В моем взводе 28 человек. Наша задача - объединиться, скооперироваться. Это и называется слаженность: выполнять то, что поставлено руководителями свыше".

Тем, кто не помнит, напомнят. Кто не знает, научат. На первом этапе проверки запасники восстанавливают свои навыки.

Непосредственно во время сбора бойцы, которые уже прошли срочную службу, восстанавливают свои навыки, совершенствуют свои знания. Стрельба из самого различного вида оружия: от автомата Калашникова до РПГ.

Штурм окопов, медицинская подготовка. Все это первый этап, индивидуальный. В дальнейшем будет слаживание уже в более крупных подразделениях.

В проверке боеготовности задействованы и механизированные бригады. Наводчики танков и операторы боевых машин пехоты поражают мишени штатного оружия. Многие из тех, кто в строю сегодня, срочно отслужили еще в 90-х. Да и для тех, кто недавно демобилизовался, занятия лишними не будут. Чтобы рука не дрогнула.

Юрий Фомченко, наводчик танка:

"Если проводить ежегодно или раз в два года, то человек будет подкованным в этой среде. Так что, я думаю, каждому надо. Наш коллектив готов служить, защищать Родину. Так что если что случится, не дай бог, мы будем здесь, мы будем защищать страну".

Сегодня в строю люди разных возрастов и профессий. Еще недавно Егор Котовицкий трудился в шахте, а в скором времени отправится на задание в разведку. Именно в разведроте служил 25 лет назад. С тех пор задачи не изменились, а вот подходы...

Егор Котовицкий, оператор-разведчик:

"Специализированный уклон, другие задачи, более усовершенствованные вопросы, развиваются технологии - все меняется. Оборудование, снаряжение. Все ребята дружные, коллектив хороший. Вместе собрано, слаженно работаем. Что нужно, какие-то вопросы решаем вместе. Проходят у нас занятия - разборка, прострелка. Ездим на полигоны, стреляем. Вот скоро убываем на другой полигон, куда конкретно, не могу сказать, секретная информация".

Как замотивировать бойцов не только со страниц журнала, но и собственным примером, знает подполковник запаса Сергей Алексеевич. Спецкор издания "Армия" во время проверки - начальник отделения идеологической работы. Как военный и журналист отмечает, что успех любой кампании - кадры.

Сергей Алексеевич, начальник отделения идеологической работы:

"Неизменным остается высокий профессионализм подготовки командиров и начальников, которые способны повести за собой своих подчиненных. Безусловно, сегодня вперед выходит умение нешаблонно мыслить, применять нестандартные приемы ведения боевых действий".