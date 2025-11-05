Открыт новый участок объездной дороги в Гродно

В Гродно торжественно открыли движение по новому участку объездной дороги. Он соединяет жилой и промышленный районы города.

Протяженность новой дороги более 3 км. Она широкая, 4-полосная с 5-метровой разделительной полосой для безопасности.

Тут же построили и реконструировали 2 кольцевые развязки. Появилась комфортная пешеходная и велодорожка шириной 3 метра с освещением. Рекордный и срок строительства - всего 6 месяцев.

Вадим Бондарев, гендиректор дорожно-строительного треста № 6:

"Весь бетон старый был снят, передроблен полностью до последнего килограмма уложенного основания на данном объекте, были проложены различные коммуникации, такие как сеть электросвязи, сеть светофорного регулирования, проложены три нитки газопровода. Благодаря слаженной работе наших всех субподрядных организаций, проектной организации службы заказчика нам удалось в очень сжатые сроки реализовать данный проект".