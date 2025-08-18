"Открываются серьезные перспективы". Эксперт о разговоре Лукашенко и Трампа

Президенты Беларуси и Соединенных Штатов Америки Александр Лукашенко и Дональд Трамп 15 августа провели телефонный разговор.

"Безусловно, состоялась мировая сенсация. Никто не ожидал. Это подтверждает трамповский стиль, что он способен на поступки, о которых многие эксперты даже и не задумываются, что такое может быть", - таким мнением в студии "Первого информационного" поделился Александр Маркевич, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси.

Он уверен, этот звонок говорит о том, что это не только достижение белорусской дипломатии, но подтверждение правильности того курса, которым Беларусь во главе с Лукашенко идет долгие годы. "Потому что мы последовательно занимали свою позицию в отношении урегулирования и мирной повестки вообще в Европе. Мы четко излагали свою позицию о том, как нужно урегулировать не только украинский конфликт, но и все остальные".

Также Маркевич отметил: положительную роль сыграло интервью Президента Беларуси журналу Time, где он четко сказал, что может с позиции своего политического опыта и политической мудрости дать совет Трампу, как нужно вести переговоры с Путиным. Эксперт считает, что это тоже сыграло свою роль.

"Очень важны те перспективы, которые могут после этого звонка состояться и реализоваться. В первую очередь это то, что будут серьезные потепления именно в отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки, - убежден эксперт. - Во-первых, историческое достижение - уже то, что такой звонок состоялся. А во-вторых, не только уровень дипломатического представительства будет восстановлен в отношениях между Беларусью и США".

Этот звонок, по словам Маркевича, подтверждает то, что Трамп рассматривает Беларусь и рассматривает возможность повышения ее роли и в урегулировании украинского кризиса, и в обеспечении безопасности в Европе. А также он видит экономические перспективы не только между Соединенными Штатами и Беларусью, или между США и Союзным государством, но и перспективы взаимоотношений в целом Запада и Беларуси.

Безусловно, учитывается и та роль, которую Беларусь сыграла и играет в урегулировании украинского кризиса, в первую очередь в решении очень многих гуманитарных вопросов.