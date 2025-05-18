В Беларуси выбирают место для хранения радиоактивных отходов. Необходимость создания такого объекта возникла в связи с пуском атомной электростанции, собственные хранилища которой рассчитаны на сбор отходов в течение десяти лет. По истечении этого срока они должны освободиться для финальной изоляции.

Между тем наша страна десятилетиями производит и другие радиоактивные отходы. Хранением занимается предприятие "Экорес", а за качеством и безопасностью подобных захоронение отвечает Госатомнадзор. Эта же структура отвечает и за безопасность Белорусской АЭС. Рассказываем, откуда в нашей стране еще берутся радиоактивные отходы и как с ними обращаются.

В мире высоких технологий и глобальных открытий мы часто забываем о другой стороне прогресса - радиационных отходах. Они являются результатом деятельности атомных электростанций, медицинских учреждений, исследовательских лабораторий и даже промышленности. Отработанные источники ионизирующего излучения требуют особого обращения, в том числе безопасного хранения. Все радиоактивные отходы, произведенные в нашей стране за более чем 60 лет, хранятся под Минском.

Никто не должен знать о маршруте автомобилей, которые перевозят радиоактивные отходы. Между тем по уровню безопасности груза передвижение этих машин сопоставимо с движением президентского кортежа.

Они оснащены всевозможными датчиками - дозиметры, радиометры, температурные сенсоры, барометрические устройства, камеры наблюдения и многое другое. Спецтранспорт привозит радиоактивные отходы на участок входного контроля и сортировки. Если источник слишком большой, его измельчают - фрагментируют.

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Сергей Шпунников, начальник специализированного предприятия по обращению с радиоактивными отходами КУП "Экорес":

"Где и что хранится, я, конечно, вам не могу рассказать, но в целом отходы поступают от разных предприятий Беларуси - медицинских, военно-промышленного комплекса,из Центра гигиены и эпидемиологии".

Радиоактивные вещества широко применяются в медицине для диагностики и лечения различных заболеваний. У каждого из изотопов своя работа в организме больного. Капельницы, шприцы, постельное белье - все, с чем соприкасалась радиация, а также продукты жизнедеятельности больного после применения лечебно-диагностических процедур с применением радиофармпрепаратов представляет угрозу здоровью человека и окружающей среде. Поэтому безопасность с такими препаратами и их отходами на первом месте.

Когда источник списывается, он переходит в разряд радиоактивных отходов, которые нужно либо очищать, либо утилизировать, либо хранить.

Юрий Бугров, замначальника управления - начальник сектора регулирования обращения с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами Госатомнадзора МЧС Беларуси:

"Самый сложный этап - переработка радиоактивных отходов, подготовка их к размещению на долговременное хранение. В этом процессе радиоактивные отходы могут переводиться из одного агрегатного состояния в другое, жидкие цементироваться. Впоследствии они размещаются на долговременное хранение".

Радиоактивная простынь - не юмор. Специализированная прачечная занимается дезактивацией постельного белья тех, кто проходил лечение или диагностику радиофармпрепаратами. Белье стирают в специальных машинах, отработанная вода отстаивается. Лишь когда проверка покажет отсутствие радионуклидов, ее сбрасывают. Если радиоактивного загрязнения нет,белье отправляется на сушку и глажку.

Технологии не стоят на месте, поэтому подходы по обеспечению радиационной безопасности постоянно совершенствуются. Первые хранилища здесь были построены в 1963 году.Тогда хранение радиоактивных отходов осуществлялось в каньонах. Часть первых отходов была извлечена и переупакована в новые, более безопасные хранилища. В 1977 году появились хранилища усовершенствованного типа, тогда отходы стали сортировать. В 2003 году ввели в эксплуатацию хранилища колодезного типа. На данный момент такой вид захоронения - один из самых безопасных.

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Мировая практика - объекты проектируются с учетом минимизации риска попадания опасных веществ в окружающую среду. Атомные станции также производят высокорадиоактивные отходы, включая отработавшее ядерное топливо. Такое скоро появится в Беларуси. Именно поэтому правильная изоляция отработавшего топлива - жизненно важная задача.

Юрий Бугров, замначальника управления - начальник сектора регулирования обращения с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами Госатомнадзора МЧС Беларуси:

"Разработан ряд регулирующих документов в Беларуси по выбору площадки для размещения пункта захоронения радиоактивных отходов. В настоящее время установлена межведомственная рабочая группа по выбору площадки для размещения ПЗРО".

В апреле Госатомнадзор назвал три возможные площадки по созданию захоронения отходов. Одна из них находится недалеко от действующей АЭС, вторая в Могилевской области. Если там будет построена еще одна атомная станция, то эта площадка также будет в приоритете. И последний вариант- в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Эта та территория, которая больше всего пострадала от аварии на ЧАЭС и никак не используются из-за своей загрязненности.

Дмитрий Павлов, начальник управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора МЧС Беларуси:

"Состояние инфраструктуры по обеспечению ядерной радиационной безопасности для действующих объектов использования атомной энергии в Республике Беларусь полностью удовлетворяет всем международным подходам и требованиям. И доказательством тому являются специализированные оценки экспертов со стороны МАГАТЭ. Касаемо дальнейшего развития и внедрения в Республике Беларусь ядерных энергетических и неэнергетических технологий, регулятор работает на упреждение. У нас принят подход опережающего регулирования. Мы до принятия этих решений прорабатываем те необходимые нормы и правила, требования, которые нужно будет имплементировать в национальное законодательство для обеспечения безопасности таких технологий".

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Решение проблемы осложняется длительностью периода полураспада нуклидов. Например, плутоний-238 имеет период полураспада 87 лет, а плутоний-239 - 24 тыс. лет. Это означает, что многие отходы останутся потенциально опасными еще сотни поколений спустя. Безопасное хранение радиоактивных отходов не прихоть, а необходимость. Ожидается, что пункт захоронения радиоактивных отходов в Беларуси появится в 2030 году.

Сергей Шпунников, начальник специализированного предприятия по обращению с радиоактивными отходами КУП "Экорес":

"Для нас это покажется вечностью, потому что те источники, которые хранятся, имеют разный период полураспада - и 30 лет, и 2 тыс. лет. Поэтому данные источники, помещаясь здесь, будут храниться еще не одну сотню лет, чтобы они за счет периода полураспада снизились до допустимых значений, которые разрешены в Республике Беларусь".