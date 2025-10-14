Оценка труда на самом высоком уровне: Турчин вручил государственные награды в День матери

День матери - праздник важный и дорогой для каждого из нас. В Беларуси к нему трепетное отношение. Одна из добрых традиций - чествовать лучших. 14 октября во Дворце Республики по поручению Президента государственные награды вручил премьер-министр Александр Турчин.

Вручение государственных наград - одна из теплых, приятных традиций.

И в самом начале премьер Александр Турчин передал теплое пожелание от Президента Александра Лукашенко и еще раз подчеркнул роль женщины, роль матери вообще в развитии суверенной страны. Сегодня, 14 октября, в списке награжденных более 50 человек.

Это обладательницы ордена Матери, но также медали Франциска Скорина, медали "За трудовые заслуги". Кроме того, что наши героини мамы, они также строят карьеру, строят быт, имеют какие-то свои хобби, в общем действительно ведут активную жизнь.

Настоящие наши белорусские суперженщины являются примером для подражания вообще для многих белорусок. 14 октября им все внимание.

Вручение государственных наград - одна из таких теплых, приятных традиций news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eaee8f1d-5da0-494d-a1f8-58863181f343/conversions/46bc5373-af63-4917-8e24-66261832598b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eaee8f1d-5da0-494d-a1f8-58863181f343/conversions/46bc5373-af63-4917-8e24-66261832598b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eaee8f1d-5da0-494d-a1f8-58863181f343/conversions/46bc5373-af63-4917-8e24-66261832598b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eaee8f1d-5da0-494d-a1f8-58863181f343/conversions/46bc5373-af63-4917-8e24-66261832598b-xl-___webp_1920.webp 1920w Вручение государственных наград - одна из таких теплых, приятных традиций

"Вроде как само собой разумеющееся, а тут тебя оценили на таком высоком уровне. Твой труд, который постоянно, ежедневно никто не замечает. Здесь на таком высоком уровне, поэтому это приятно. Приятно ощущать праздник. Спасибо за праздник, спасибо за награды, спасибо за приятные слова", - поделилась эмоциями одна из мам.

"Я мама пятерых сыновей. Мама пятерых сыновей - это, наверное, как крепость постоянно с большим запасом продовольствия и вооружения. И могу сказать, что я та, наверное, мама, у которой девиз: это я шагаю по широкой трассе, у меня пять юностей в запасе. Вот так, наверное, с моими мальчишками я проживаю свою жизнь. И материнство - это самое главное", - уверена мама пятерых сыновей.