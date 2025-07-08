Отставной генерал США рассказал о 5-летнем плане войн

Уэсли Кларк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0585ece6-3810-47ac-a93c-db2280ff89e4/conversions/ab97bd31-d586-4d26-becc-680302a4ca30-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0585ece6-3810-47ac-a93c-db2280ff89e4/conversions/ab97bd31-d586-4d26-becc-680302a4ca30-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0585ece6-3810-47ac-a93c-db2280ff89e4/conversions/ab97bd31-d586-4d26-becc-680302a4ca30-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0585ece6-3810-47ac-a93c-db2280ff89e4/conversions/ab97bd31-d586-4d26-becc-680302a4ca30-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что общего у Ирака и последних событий в Иране? Судьба этих стран была предрешена еще в 2001 году. Это стало понятно из интервью генерала армии США в отставке Уэсли Кларка.

Он рассказал, однажды однажды увидел секретный меморандум, в котором описывалось, как Соединенные Штаты Америки собиралась уничтожить 7 стран за 5 лет. Планировали начать с Ирака, затем Сирия, Ливан, Ливия, Сомали, Судан и закончить Ираном.

Это другое | Запад продолжает вооружаться | Угроза Беларуси: как ответит Минск? 7 стран за 5 лет планировали уничтожить американские власти. О планах военных и правительства рассказал еще в 2007 году отставной американский генерал, который стал свидетелем кулуарных обсуждений военных действий, организованных США. Ранее наш Президент рассказал детали переговорного процесса с американской делегацией, где им было озвучено: "мы вам не верим". О том, что происходило на Западе, пока белорусы праздновали День Независимости Республики, и о его намерениях - в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое". 08.07.2025 22:05

"Примерно через 10 дней после 11 сентября я прошел через Пентагон и увидел министра обороны США Рамсфелда и его заместителя Вулфовица. Я спустился вниз, чтобы просто поздороваться с некоторыми людьми из объединенного штаба, которые работали на меня. И один из генералов сказал: "Мы приняли решение, мы собираемся воевать с Ираком". Это было 20 сентября или около того", - вспоминает отставной генерал.

Уэсли Кларк спросил, зачем США собираются воевать с Ираком. Ему ответили, что не знают, возможно, не знают, что еще делать. По его словам, информации, связывающей Саддама Хусейна с "Аль-Каидой", не было. "Нет-нет, в этом плане ничего нового, - был ответ. - Только что приняли решение начать войну с Ираком".

Уэсли Кларк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca14e577-5e9e-41b2-adb2-82b9de73c2fd/conversions/93395613-0476-425a-b1ce-2357f4ef509d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca14e577-5e9e-41b2-adb2-82b9de73c2fd/conversions/93395613-0476-425a-b1ce-2357f4ef509d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca14e577-5e9e-41b2-adb2-82b9de73c2fd/conversions/93395613-0476-425a-b1ce-2357f4ef509d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca14e577-5e9e-41b2-adb2-82b9de73c2fd/conversions/93395613-0476-425a-b1ce-2357f4ef509d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уэсли Кларк:

"Я думаю, это похоже на то, что мы не знаем, что делать с террористами, но у нас есть хорошие военные, мы можем свергать правительства. Если единственный инструмент, который у вас есть, это молоток, то каждая проблема должна выглядеть как гвоздь".

Кларк рассказал, что вернулся к генералу через несколько недель, и к тому времени Штаты уже бомбили Афганистан. "Я спросил, мы все еще собираемся воевать с Ираком? - вспоминает он. - Генерал потянулся к своему столу, взял листок бумаги и сказал: "Я только что получил это с совещания в кабинете министра обороны. Это меморандум, в котором описывается, как мы собираемся уничтожить 7 стран за 5 лет, начиная с Ирака, затем Сирию, Ливан, Ливию, Сомали, Судан и закончив Ираном". Я спросил: "Это засекречено?" Он сказал: "Да, сэр". Я сказал: "Тогда не показывайте мне это".