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Отставной генерал США рассказал о 5-летнем плане войн
Что общего у Ирака и последних событий в Иране? Судьба этих стран была предрешена еще в 2001 году. Это стало понятно из интервью генерала армии США в отставке Уэсли Кларка.
Он рассказал, однажды однажды увидел секретный меморандум, в котором описывалось, как Соединенные Штаты Америки собиралась уничтожить 7 стран за 5 лет. Планировали начать с Ирака, затем Сирия, Ливан, Ливия, Сомали, Судан и закончить Ираном.
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7 стран за 5 лет планировали уничтожить американские власти. О планах военных и правительства рассказал еще в 2007 году отставной американский генерал, который стал свидетелем кулуарных обсуждений военных действий, организованных США. Ранее наш Президент рассказал детали переговорного процесса с американской делегацией, где им было озвучено: "мы вам не верим". О том, что происходило на Западе, пока белорусы праздновали День Независимости Республики, и о его намерениях - в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое".
"Примерно через 10 дней после 11 сентября я прошел через Пентагон и увидел министра обороны США Рамсфелда и его заместителя Вулфовица. Я спустился вниз, чтобы просто поздороваться с некоторыми людьми из объединенного штаба, которые работали на меня. И один из генералов сказал: "Мы приняли решение, мы собираемся воевать с Ираком". Это было 20 сентября или около того", - вспоминает отставной генерал.
Уэсли Кларк спросил, зачем США собираются воевать с Ираком. Ему ответили, что не знают, возможно, не знают, что еще делать. По его словам, информации, связывающей Саддама Хусейна с "Аль-Каидой", не было. "Нет-нет, в этом плане ничего нового, - был ответ. - Только что приняли решение начать войну с Ираком".
Уэсли Кларк:
"Я думаю, это похоже на то, что мы не знаем, что делать с террористами, но у нас есть хорошие военные, мы можем свергать правительства. Если единственный инструмент, который у вас есть, это молоток, то каждая проблема должна выглядеть как гвоздь".
Кларк рассказал, что вернулся к генералу через несколько недель, и к тому времени Штаты уже бомбили Афганистан. "Я спросил, мы все еще собираемся воевать с Ираком? - вспоминает он. - Генерал потянулся к своему столу, взял листок бумаги и сказал: "Я только что получил это с совещания в кабинете министра обороны. Это меморандум, в котором описывается, как мы собираемся уничтожить 7 стран за 5 лет, начиная с Ирака, затем Сирию, Ливан, Ливию, Сомали, Судан и закончив Ираном". Я спросил: "Это засекречено?" Он сказал: "Да, сэр". Я сказал: "Тогда не показывайте мне это".
Мир для Запада не значит ничего, а война - это всего лишь путь для обогащения и набивания карманов долларами и евро. Человеческие жизни для них - это лишь сопутствующие потери.