Панченко объяснила, почему Зеленский провоцирует Лукашенко

Для Владимира Зеленского отношения с Президентом Беларуси Александром Лукашенко - это болезненный вопрос. Такую точку зрения в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА выразила украинская журналистка Диана Панченко.

"Для Зеленского до сих пор отношения с Александром Григорьевичем - это такая боль. Я говорю об этом совершенно ответственно. Для него это болезненный вопрос. Я не знаю, бывали ли у вас в жизни ситуации, когда вам кто-то дорог, симпатичен, приятен, но по каким-то причинам вы разрушили отношения с этим человеком. Разрушили сами. Но болеть не перестает. Я точно знаю, что Зеленскому до сих пор болит", - сказала Диана Панченко.

Украинская журналистка напомнила о визите Президента Беларуси в Житомир в октябре 2019 года. Тогда Александр Лукашенко в том числе провел встречу с Владимиром Зеленским. "Она была чрезвычайно теплая и напоминала, наверное, отношения сына и отца. И такие отеческие наставления были от Александра Григорьевича. Он хорошо о нем (Владимире Зеленском. - Прим. БЕЛТА) отзывался. И я знаю, что Зеленского это триггерит, как сейчас модно говорить", - считает она.

По мнению Дианы Панченко, заявление Владимира Зеленского о якобы извинениях от Александра Лукашенко в начале боевых действий были сделаны для того, чтобы "напакостить" Беларуси и ее лидеру. "Разговор Лукашенко с Зеленским действительно был. Этот разговор состоялся по инициативе младшего сына Президента Беларуси, который переживал за то, что происходит в Украине", - подчеркнула она.