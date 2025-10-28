Такой теракт, как подрыв "Северных потоков" невозможно было осуществить без ведома или информированности польских спецслужб, значит, и правительства Польши. Такое мнение в программе "Это другое" озвучил научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

"Все находятся внутри альянса НАТО, тут одна страна просто-напросто заявляет о том, что она не выдаст подозреваемого (в совершении теракта на "Северном потоке" украинца Владимира Журавлева - прим. ред.) только потому, что она якобы не хочет. Но это только усиливает некий разрыв внутри самой коалиции. Это очень опасная тенденция, которая приведет, скорее всего, к усилению раскола, который и так существует", - считает ученый.

По его словам, наиболее вероятная гипотеза, что польская разведка и польский спецназ сами участвовали в этом теракте, потому что незаметно это произвести невозможно было. "И если мы говорим о том, что это действие производили или норвежские, или британские инструктора, или во всяком случае при их помощи во время обучения, то Польша, скорее всего, участвовала самым прямым образом", - считает он.

Подрыв "Северных потоков" ударил по экономике Германии. Кому это выгодно? Немцы нищают в том числе и из-за украинцев. Всё дело а в подрыве "Северных потоков", которые, по мнению американской разведки, совершили украинские диверсанты. Суммарные потери ФРГ от подрыва "Северных потоков" превысили 160 млрд. евро. Германия детали расследования не афиширует, но вроде как нашли виновного. Польша его задержала, но экстрадировать в Германию не торопится. Польский премьер-министр Туск заявляет, что это не в интересах его страны и, что главная проблема заключается не в том, что "Северный поток-2" взорвался, а в том, что он был построен. Получается, что в интересах Польши - обнищание Германии?

Руслан Панкратов провел параллель со случаем ареста такого же террориста ГУР в Италии и предположил, что будет уже юридическая коллизия, начнутся долгие переговоры выдавать или не выдавать, появится политический торг и будут смотреть, кто как поведет себя. "В любом случае мы с вами видим и понимаем, что нет желания расследовать. Сейчас будет забалтывание, все это погрязнет в бюрократической волоките", - уверен он.

"Очень много значит, как тот же Владимир Журавлев будет себя вести, - добавил научный сотрудник. - Здесь есть опасность того, что как только он поймет, что его предали или его подставили, он может начать следователям рассказывать истинные мотивы, шаги, от кого он получал инструкции и так далее. Отчасти это может быть и опасно для настоящих заказчиков, если эта опасность будет реальна, то, скорее всего, его просто-напросто физически уберут. Если он продолжит надеяться на что-то, возможно, его просто используют в этой игре, и как только все уже устанут, под каким-то предлогом его, конечно, просто-напросто эвакуируют или в Украину, или в какую-нибудь соседнюю более-менее дружественную страну".