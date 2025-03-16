Панкратов: Цель британцев - разорить Европу

Тесные контакты Киева и Лондона Вашингтону не просто не нравятся, а он их не приемлет, так как англичане серьезно влияют на принятие Украиной решений. Особенно когда речь идет о переговорах. Достаточно вспомнить переговоры в Стамбуле в 2022 году, когда Киев готов был к прекращению конфликта, однако приехал Борис Джонсон и отговорил Зеленского. США опасаются такого же развития событий. Ведь после скандала в Белом доме Зеленский сразу же поехал в Лондон и фактически бросился в объятия премьер-министра Туманного Альбиона Криса Стармера.

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"Англосаксонское разведсообщество, англосаксонская цивилизация никогда не отказывается от своих идей, - уверен научный сотрудник российского Института стран СНГ Руслан Панкратов. - Если вдруг возникла какая-то пауза, это не значит, что они сдались. Это они сделали шаг назад для того, чтобы переформатировать, переосмыслить свои силы, собраться и нанести вам более сильный удар в том месте, где вы не ждете. Все остальное - риторика, что, мол, мы дружбаны, мы сейчас будем торговать, - это только для того, чтобы вас расслабить. На каждом этапе вас втянут в эту игру и потом вас просто удушат, уничтожат. Но это игра британцев".

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По словам эксперта, британцы хотят разорить Европу. Британцы вышли из Евросоюза. Рассорили Францию и Германию с Россией, разрушив их экономики (эти страны были локомотивом в Евросоюзе). В результате половина европейского автопрома уже в США.