Переговоры на Аляске глазами белорусского журналиста. Часть 6: Мир замер в ожидании

Выскакиваем из машины и бежим к взлетной полосе. Для нас выстроили подиум. Это супер! Будет хорошая картинка. А больше ничего и не надо.

Я вижу самолет Air Force One, предполагаю, с президентом США Дональдом Трампом на борту. Рядом выстроены четыре истребителя F-22. Чуть в стороне таких "птичек" целый ряд. Красная дорожка, почетный караул из солдат США. Все готово к встрече двух деров: кортеж американского президента с флажком на капоте, ряд "аурусов", готовых встречать Путина.

А у нас обзор - лучше!

Российско-американские встречи в верхах не проводились больше 4 лет. Они скатились до самой нижней точки со времен холодной войны. И вот - исторический момент, Путин и Трамп пожмут друг другу руки на наших глазах.

Периодически меня включают в прямой эфир. Говорю все, что знаю из предыстории, вижу и предполагаю о предстоящей повестке. Я хорошо подготовилась, прошерстив массу статей и поговорив с аналитиками.

Рядом со мной на подиуме камера пресс-службы Первого России, а также коллеги с российских телеканалов. Все периодически включаются в прямые эфиры или пишут стендапы. Мы стараемся не мешать друг другу, но это сложно - места мало, все хотят лучший обзор. Иногда толкаемся, но все относятся с пониманием. Я наслаждаюсь каждой секундой происходящего.

Приводят американскую прессу. У них подиума нет. Их выстраивают вдоль ограждения. Но у нас обзор лучше!

Историческое рукопожатие

Огромный Ил-96 спецотряда "Россия" приземляется на бетонку. Я знаю это приземление - кошачье касание колес шасси полосы, которое умеют только пилоты высочайшего класса. Путин прибыл на американскую землю. К самолетам подкатывают трапы.

Я судорожно пишу в Минск: "Встреча вот-вот начнется, включайте меня". Мне дают эфир. Я начинаю тянуть время и говорить-говорить-говорить… По небу проносятся бомбардировщик-"невидимка" В-2 и истребители F-22, выстроенные в форме клина. Узнаю этот силуэт, видела его много раз на фото и видео, снимая в Сербии. Да, эти бомбардировщики с технологией "стелс", способные обходить ПВО, использовались в Югославии, а позже - вот совсем недавно - в Иране.

Виктория Сенкевич во время прямого включения из аэропорта в Анкоридже, куда прилетели на переговоры Путин и Трамп

Вижу, как по трапу спускается Владимир Путин. Со своей стороны по трапу идет Дональд Трамп. Президент США останавливается на красной дорожке, ожидая лидера России. У меня по коже бегут мурашки.

Они жмут руки, и мир замирает. В эту секунду замедляются, а, может быть, и останавливаются вовсе Часы Судного дня.

Лидеры улыбаются. Трамп хлопает Путина по плечу. Они говорят, словно хорошие давние знакомые. Или… друзья? Возможно. Встреча покажет.

журналист снимает на телефон момент встречи Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Останавливаются на минуту на подиуме для фото и видео. И… садятся вместе в машину Трампа. Кортеж русских "аурусов" следует за президентами.

Снова бежим

Все это время я в прямом эфире, транслирую исторический момент, даю какой-то комментарий. Не помню ни слова.

Нам кричат: "Бежим!". И мы снова несемся с оборудованием к микроавтобусу. Я даю пробежку в прямой эфир со словами: "Бежим, кричит мне пресс-служба Президента России, и я бегу, чтобы успеть на встречу Путина и Трампа и покажу это в эфире". И отдаю слово коллегам.

"Это включение твоей жизни", - пишет мне шеф. Это правда. Но это только начало событий.

Мы успеваем увидеть в окна своего микроавтобуса - совсем близко - автомобиль президентов. Путин и Трамп продолжают разговор в машине. Переводчика нет. Похоже, говорят на английском языке. О чем? Мы не узнаем. Но по выражению лиц, мимике, жестам вижу, что тон доброжелательный.

У меня огромный душевный подъем. Я резонирую, словно камертон, чувствую уникальность момента и настроение лидеров.

Продолжение следует.