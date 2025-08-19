3.70 BYN
Переговоры на Аляске глазами белорусского журналиста. Часть 2: Welcome to the USA
Эксклюзив
Журналистов российского пула порядка 50. Впервые я "пристегнута" к ним. И это благодаря усилиям многих людей - МИДа Беларуси, пресс-службы и лично пресс-секретаря нашего Президента.
Включаюсь в эфир прямо с островка на шоссе у правительственного терминала аэропорта Внуково. Показываю коллег, многие в спортивной одежде, рюкзаками и кофрами с оборудованием, но каждый с портпледом - в них костюмы для эфира. Лица знакомые - мы виделись в эфирах, а также на российско-украинских переговорах в Стамбуле.
После проверки документов попадаем в терминал. Пока ждем самолет, снова пишусь для эфира. И отправляюсь за кофе в буфет: строгие бутерброды с сыром, колбасой, шоколадки и чай/кофе. В нашей то роскошной, то суровой журналисткой реальности это вполне себе хорошо.
Полет нормальный!
К трапу поданного Ил-96 журналисты направляются бегом. Лишь позже понимаю, почему - лететь 10 часов, все стремятся занять лучшие места, чтобы подремать перед сутками работы. Конечно, я не успеваю. И присаживаюсь рядом со своим оператором. Тоже удобно.
То и дело кто-то достает телефон. "За отсутствием информационного повода, снимаем себя", - озвучивают рядом заповедь репортера. Мы тоже пишем и снимаем все подряд.
Руление. Взлет. На взлете и посадке у меня всегда отваливается сознание. Я успокаиваюсь и засыпаю здоровым сном на несколько минут, пока давление в кабине не выровняется, и мы не ляжем на курс.
Люблю дорогу, а перелеты - особенно. Это блаженный информационный вакуум, когда ты никому не нужен и не должен быть на связи.
Проходим линию облаков. Кучевые. Мы располагаемся в креслах удобнее, кто-то встает, ходит по салону, переодевается из эфирных пиджаков в спортивные вещи. За 10 часов полета мы успеваем дважды поесть, попить чаю, я - прочесть половину книги. Кто-то из коллег пишет будущие сюжеты в ноутбуках. Мне писать не надо. Я подготовилась заранее, нашла и выучила массу информации и буду все говорить от себя. Никогда не пишу себе тексты, для себя у меня установка.
Специалист службы сервиса по просьбе коллег выносит планшет и объясняет нам на карте, как проходит маршрут Москва-Аляска: весь путь составляет 7971 км, границу пересекаем по Берингову проливу.
В условиях "закрытого неба" точка встречи выбрана оптимально. Россия и США граничат как раз здесь. А значит, ни у кого не нужно спрашивать разрешения на перелет через территорию.
Хэллоу, Америка!
10 часов полета на "Ильюше" (так я называю наш Ил-96) позади. Мы на американской земле, или русской - смотря в какой точке истории.
Нас держат полчаса в самолете. Затем еще полчаса - на взлетной полосе у автобуса. Встречают службы пограничников и таможенников США. И спецтехника. Подходят люди, говорящие по-русски. Они обнимаются с журналистами пула. Я понимаю, что это свои - сотрудники пресс-службы Путина, передовая группа, которая прибыла раньше.
Я впервые ступаю на эту землю. С любопытством разглядываю горы вдали, американских таможенников и службу охраны, машины…
Еще часа полтора занимает процедура проверки документов и проставление штампов о въезде. Удивляет, но я понимаю каждое слово, хотя ожидала проблем с этим из-за американского акцента.
Мы грузимся в автобус, который пахнет пылью из комиссионки (пыль собирает на себя и портплед коллеги), и совершенно не знаем, что дальше. Некоторая суматоха при погрузке - нас слишком много, не всем хватает места, кто-то стоит.
В аэропорту Анкориджа затеяли ремонт взлетных полос. Взгляд скользит по стоящим на поле самолетам - два российских борта (один - наш, второй - другой части российской делегации) выглядят гигантами на фоне самолетов Alaska Airlines и Hawaiian Airlines.
Рядом - большая стоянка для 1-2-местных самолетов (мы называем такие "кукурузниками"), аэротакси и авиационный музей. Удивительно видеть ожившие декорации фильмов.
К слову, на Аляске каждый уважающий себя человек имеет небольшой самолетик, здесь развита малая авиация. Самолеты шныряют по небу тут и там. Мы периодически поднимаем телефоны.
Нас везут к месту размещения. Все русские уже знают, что это спортзал в ледовой арене. Я - еще надеюсь на гостиницу и горячий душ, чтобы вымыть голову и красивой работать в эфире.
Продолжение следует.
