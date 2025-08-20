Переговоры на Аляске глазами белорусского журналиста. Часть 3: В поисках связи

Аляска Эйрлайнс Центр news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ea99918-34f4-46cc-9ae7-b671f8c44f30/conversions/4ca58d3e-cb14-4a69-891b-1af93b8d1fd6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ea99918-34f4-46cc-9ae7-b671f8c44f30/conversions/4ca58d3e-cb14-4a69-891b-1af93b8d1fd6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ea99918-34f4-46cc-9ae7-b671f8c44f30/conversions/4ca58d3e-cb14-4a69-891b-1af93b8d1fd6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ea99918-34f4-46cc-9ae7-b671f8c44f30/conversions/4ca58d3e-cb14-4a69-891b-1af93b8d1fd6-xl-___webp_1920.webp 1920w

По пути к месту расположения журналистского пула мы видим несколько отелей.

Вся застройка - малоэтажная. Автомобили - огромные, с большими открытыми багажниками. Как это называется? Пикап?

Мы прибываем на спортивную базу "Аляска Эйрлайнс Центр". Нас размещают в огромном спортзале, который разделен шторками на боксы по две койки. Раскладушки предоставлены Красным крестом США. Нам выдают по одеялу и подушке, плюс наволочка. Это все. Есть стул, на него я вешаю самое важное из одежды - вешалку с костюмом, в котором работаю в эфире.

Охота за симками… и кроватью

Я немного ошарашена - кровати мне пока не достается. Но главная проблема - у меня нет связи. Мне категорически быстро нужно добыть 5 местных сим-карт с безлимитным интернетом. Две - в телефоны мне и оператору, три - в рюкзак, который передает сигнал в прямой эфир.

Первое, что я пытаюсь сделать, понять, где на окраине города в Аляске купить симки. Буквально трясу сотрудницу наших сопровождающих. Они пытаются помочь, но их то и дело отрывают множеством вопросов. В критической ситуации каждый вопрос у человека - приоритет. А нам пока не понятно, где спать. Они одновременно ищут кровати и спальные места для моих коллег и меня, пытаются дозвониться кому-то из местной диаспоры (чтобы свозил нас за симками), решить вопросы с Wi-Fi и питанием. Все это - на ходу.

Мы идем в другой корпус взглянуть на дополнительные спальные места. Их не оказывается. Нам показывают столовую, где мы в итоге ни разу не поедим, конечно.

Я почти теряю надежду. Но тут возникают местные сотрудники, я включаюсь снова и прошу их вызвать нам такси до торгового центра, где продают электронику и есть салоны связи. О боги, центр работает до 23.00. На часах около 7 вечера. Мы успеем. Главное - чтобы там действительно были симки с безлимитным интернетом и чтобы нам продали их по нашим паспортам.

Брендон (сотрудник этой спортивной арены, он три года как здесь, сам из Техаса) вызывает нам такси. Я успеваю узнать, что Брендону очень нравится Аляска, и он исчезает по рабочим делам.

В это время мой оператор находит мне кровать. Мы будем спать в одном боксе. А в трех сантиметрах от меня за шторкой будут еще люди. Не важно. Все это потом, сейчас мне нужна связь. Мне нужно срочно выйти в эфир - в Минске сейчас около шести утра, а с семи начинаются новости.

Есть контакт!

В такси мы садимся вчетвером. Ко мне и оператору присоединяются двое российских коллег. Мы охотимся за связью на американской Аляске, а еще хотим понять "вайб этого места", говорит Катя. Темнокожий взрослый таксист рассказывает, что встречу Путина и Трампа, конечно, ждут. И это поднимет экономику города (действительно, все места в гостиницах раскуплены, не зря ведь нас поселили в спортзале). Но "это всего один день… так что…".

И мы понимаем, что это неспешный небольшой городок со своими проблемами и настроением. Средняя скорость такси 40 км/ч. Я физически чувствую, как сквозь меня пролетают драгоценные секунды.

площадка у торгового центра в Анкоридже (Аляска, США) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7565374-6107-4ec1-b4ad-187382f8683f/conversions/a7f9f8a8-e8cf-4055-810b-fdec767649ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7565374-6107-4ec1-b4ad-187382f8683f/conversions/a7f9f8a8-e8cf-4055-810b-fdec767649ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7565374-6107-4ec1-b4ad-187382f8683f/conversions/a7f9f8a8-e8cf-4055-810b-fdec767649ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7565374-6107-4ec1-b4ad-187382f8683f/conversions/a7f9f8a8-e8cf-4055-810b-fdec767649ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мы врываемся в торговый центр, как стая голодных до гигабайтов волков. Один салон - очередь онлайн 4 человека, я не могу утихомирить свое рабочее нетерпение. Мы бежим в следующий. Там пусто, темнокожая девушка показывает нам тарифы - мы берем безлимит! Она выносит нам сим-карты (пять для нас и парочку для ребят) и зовет двоих коллег на помощь. Оформление занимает минут 15. Это отлично!

Мы хватаем чеки. У коллеги - прямой эфир, она выходит в него прямо с парковки. Я же хочу "красивый фон" с горами. Мы переглядываемся с оператором и вызываем нашего друга таксиста по телефону, чтобы он отвез нас обратно. Там есть что снимать. Там - фон из горного хребта Аляски и бесконечные ряды раскладушек в нашем журналистском шале (как мы прозвали спортзал).

Продолжение следует.