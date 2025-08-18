Переговоры на Аляске глазами белорусского журналиста. Часть 1: летим или не летим? news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c501ff1f-f862-43ad-97dd-429ee9040f7e/conversions/a878c2ae-58e8-419c-9441-02ed2813ecd2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c501ff1f-f862-43ad-97dd-429ee9040f7e/conversions/a878c2ae-58e8-419c-9441-02ed2813ecd2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c501ff1f-f862-43ad-97dd-429ee9040f7e/conversions/a878c2ae-58e8-419c-9441-02ed2813ecd2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c501ff1f-f862-43ad-97dd-429ee9040f7e/conversions/a878c2ae-58e8-419c-9441-02ed2813ecd2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Журналистам Белтелерадиокомпании (к слову, единственным из белорусских СМИ) посчастливилось оказаться в эпицентре поистине исторического события - переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Хотя этой поездки, как, собственно, репортажей и прямых включений из Анкориджа, могло не быть, ведь счет порой шел на минуты, визы выдавали не всем журналистам, а точное место проведения саммита вообще было неизвестно.

О том, как белорусы попали в "узкий пул", как добирались до Аляски, как отнеслись к нашим журналистам американцы, что проходило за кулисами переговоров Путина и Трампа, рассказала корреспондент "Первого информационного" Виктория Сенкевич. Садитесь поудобнее - вас ждет увлекательная история.

* * *

Это было потрясающе. Я была под защитой своей страны и Президента постоянно. Как только я говорила "Беларусь", российские журналисты с любопытством смотрели, а сотрудники пресс-службы Путина начинали помогать. Но обо всем по порядку.

Я попадаю в "узкий пул", это журналисты (13 человек), которые допущены на взлетную полосу, а затем к съемке встречи в узком составе. Уже одно это - небывалое. Потому что российских журналистов прибыло порядка 50 (и это ТОЛЬКО пул, на специальном рейсе), а еще работали те, кто прилетел самостоятельно (но получил аккредитацию и визу). И вот журналиста из Беларуси включают в состав всего 13 человек, которые будут рядом с президентами России и США!

В тот момент я еще не осознавала, что происходит. В своей удивительной и уникальной жизни я вообще воспринимаю все, как должное. Кажется, стоит опомниться, и я разрушу магию этого пазла, где части плотно и четко прилегают одна к одной.

Сначала было обращение к пресс-секретарю нашего Президента (без ее помощи ничего бы не получилось, мы не попали бы никуда), затем - прямой контакт с пресс-службой Путина. Судорожное заполнение документов и анкет в воскресенье, 10 августа (я выскочила из дома, в чем была, схватила каршеринговую машину и помчалась на работу, чтобы заполнить анкеты на визы в США для себя и оператора). Пока без всякой надежды, вернее, отгоняя ее от себя, чтобы не захотеть слишком сильно. Ведь, как известно, слишком сильное желание препятствует осуществлению, оно словно резина, тягуче фиксирует реальность, не давая пойти в нужно русле. Желать надо слегка, словно в шутку, небрежно.

С такими мурашками небрежного и нереального я заполняла анкеты, оформляла командировку, пыталась угадать даты. Не было известно ничего, кроме даты переговоров - 15 августа. Даже точное место не называлось, просто указывалось, что они пройдут на Аляске.

Каждое мгновение я не знала свой следующий шаг. В принципе, я привыкла к зыбкому миру. Но это был какой-то запредельный уровень.

Времени остается катастрофически мало

Итак, мы отправляем документы на визу - онлайн в посольство и тут же в пресс-службу российского Президента. И вечером того же дня передаем поездом наши паспорта в Москву для подачи в посольство. Здесь спасибо нашему МИДу - каждый человек там работает быстро и от души. Помогали и отзывались мгновенно в любое время суток.

До переговоров остается 4 дня. Наши паспорта находятся в посольстве США в Москве. Благо, каждый, кто делал в Беларуси биометрию, имеет два загранпаспорта. По второму мы с оператором собираемся лететь в Москву.

Наугад берем билеты из Минска в Москву и обратно. И понятия не имеем, как попадем на Аляску. Каким-то чудом я угадываю, что нам нужно быть в Москве на сутки раньше вылета, чтобы успеть получить американские визы.

Нам предстоит собеседование в посольстве США в Москве. "Вообще-то оно закрыто, но для вас, наверное, откроют", - говорит нам охранник у входа.

Заходим внутрь, с неподдельным интересом вглядываюсь во все, что успевает зафиксировать взгляд. Кстати, окна в посольстве США не мешало бы и помыть - все стекла в московской пыли дорог.

У нас забирают телефоны, часы и наушники. Взамен выдают номерок от ячейки. Белозубые улыбки американцев и безупречная вежливость на английском: "Как долго работаете на телевидении? Почему вы летите с российской командой?" Отвечаю честно: "Работаю 23 года, а летим вместе, потому что мы - Союзное государство".

Нам говорят "спасибо" и, не теряя ни минуты, отпускают с территории посольства США. Мы в томительном ожидании - дадут ли визу?

Скажу сразу: визы давали не всем русским. Тем тревожнее нам.

Мы все-таки летим!

Просыпаюсь в шесть утра в гостинице и тянусь к телефону. Сообщение от сотрудницы Администрации Кремля: "Ваши паспорта у меня". Я понимаю, что мы летим. Иду умыть лицо с колотящимся сердцем. Ложусь снова и тут же проваливаюсь в сон. Такое со мной всегда - реакция на сильный стресс, плохой или хороший.

Проснувшись через пару часов, бегу в Администрацию Президента России. Открываю паспорта: однократный въезд оператору, мультивиза на год - мне. Оценить это я не успеваю. Впереди важная работа. Все мои мысли захвачены ей, как всегда.

Нам сообщают точку сбора: у аэропорта Внуково. Это похоже на шпионский фильм. Мы едем на машине белорусского посольства, останавливаемся в поле на "островке" у Киевского шоссе. Рядом - высокий бетонный забор с камерами и колючей проволокой. Постепенно собираются русские журналисты. Я понимаю, что мы на правильной точке.

Продолжение следует.