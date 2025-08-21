Переговоры на Аляске глазами белорусского журналиста. Часть 4: Обратная сторона красивой картинки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/417ad0b5-248a-4442-9993-421f087a5a6a/conversions/a4ad094c-723b-4bd1-a86c-817abf5209f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/417ad0b5-248a-4442-9993-421f087a5a6a/conversions/a4ad094c-723b-4bd1-a86c-817abf5209f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/417ad0b5-248a-4442-9993-421f087a5a6a/conversions/a4ad094c-723b-4bd1-a86c-817abf5209f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/417ad0b5-248a-4442-9993-421f087a5a6a/conversions/a4ad094c-723b-4bd1-a86c-817abf5209f8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мы спешно возвращаемся в "Аляска Эйрлайнс Центр". Сходу включаюсь в эфир. Записываю еще кусок про наше размещение. А уже десять вечера.

Нет времени толком отыскать вещи в чемодане. Благо, сложила самое необходимое еще в Москве в отдельный пакет. Общий свет вырубают. Я включаю фонарик в часах.

В большом общем коридоре с гулкими стенами ставлю на зарядку телефон и наушники (мне в них работать весь день). Я - молодец, не забыла переходники, ведь здесь совсем другие розетки.

От образа телеведущей - только внутренний стержень

Умываюсь, захожу в общий душ. Вода только холодная. Моюсь, как кот, рукой с водой омывая себя быстро, без раздумий. Фыркаю с недовольным лицом. Вымыть волосы нет никакой возможности, ведь потом, после холодной воды, их надо еще уложить феном (его нет) и утюжком (его взяла). Принимаю решение работать, как есть - заколю их немного и помолюсь.

Нам принести снеки. Чисто по-американски: газировка, печенье, салат с тунцом. В принципе молодцы. Но чай/кофе не организовали. Я добываю горячую воду у местных полицейских, заставляя их открыть мне кухню. Завариваю свой ромашковый чай. Впервые я так рада, что всегда вожу с собой в чемодане несколько пакетиков чая - привычка, сохранившаяся с тех времен, когда ездила автостопом из Берлина по европейским городам.

Пью мелатонин, так как спать осталось всего несколько часов. С ним я буду более живая и смогу лучше соображать завтра. А это важно, когда работаешь в прямом эфире и нужно постоянно подбирать слова.

Восковые беруши и маска для сна. О пижаме речь не идет, сплю в спортивном костюме. Благо - добыла нам с оператором по второму одеялу. Спасибо Брендону и другим сотрудникам центра - они и правда стараются нам помочь.

Меня то и дело вырывает из сна: то у кого-то звонит телефон, то непрестанный громкий гул вентиляции, то разговор в голос по телефону в 5 сантиметрах от меня. Рабочие вопросы. В Минске и Москве день, все редакции звонят своим журналистам, это нормально. Но это не улучшит мое состояние утром. Волевым усилием отключаюсь, словно солдат или робот. Сплю эти несколько часов так жадно, как только могу.

Мои часы будят меня в 4 утра. Я немного валяюсь (непонятно зачем, нужно бросать эту привычку). Встаю. Мне предстоит быстро съесть банан и накраситься для эфира. Вещи собрала еще вчера, отсортировав их: неважное и долгосрочное - в чемодан; второй костюм - в портплед; аккумуляторы, провода, телефон, пудру - в сумочку.

Снова холодный душ рывками. Волосы так ужасают меня, что я просто стараюсь на них не смотреть и не трогать. От образа телеведущей остался только внутренний стержень.

Из-за сложных бытовых условий и необходимой выносливости, а также потому, что нужно разбираться в технике и сложных темах, в такие командировки ездят в основном мужчины. Поэтому женский туалет и душевая практически свободны.

Крашусь у зеркала с другими девушками. Кто-то протягивает мне сухой шампунь - буду выглядеть чуть лучше. Не анализирую ничего, просто делаю привычную работу: тон, пудра, ресницы, помада. Готово. Я понятия не имею, хорошо ли выгляжу. Ощущение, что по мне прошлись катком.

Утро, улица, автобус…

Пишем новые стендапы на телефон в утренних сумерках, сбрасываем в Минск и идем к автобусу. Раннее утро, 5:25, пасмурно, Аляска, город Анкоридж.

журналисты ждут отправления автобуса на переговорах Путина и Трампа на Аляске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/268c20a3-466e-45a8-85ac-81696c1a9a81/conversions/8bc638bb-fad1-4457-8c2c-f0a494605e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/268c20a3-466e-45a8-85ac-81696c1a9a81/conversions/8bc638bb-fad1-4457-8c2c-f0a494605e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/268c20a3-466e-45a8-85ac-81696c1a9a81/conversions/8bc638bb-fad1-4457-8c2c-f0a494605e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/268c20a3-466e-45a8-85ac-81696c1a9a81/conversions/8bc638bb-fad1-4457-8c2c-f0a494605e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Внезапно понимаю, что забыла второй телефон на зарядке. Бегу назад, впрыгиваю в автобус буквально за минуту до отправления. Все, выезжаем.

Впереди нас ждут многочисленные и многочасовые процедуры досмотра и проверок.

Продолжение следует.