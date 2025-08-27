Переговоры на Аляске глазами белорусского журналиста. Часть 8: Ускоряемся

Наручные часы на женской руке перед столом с ноутбуком news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6620f867-3718-45e8-9d1c-ac233274aa40/conversions/3eda01cb-5373-4208-9f22-db6677c54588-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6620f867-3718-45e8-9d1c-ac233274aa40/conversions/3eda01cb-5373-4208-9f22-db6677c54588-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6620f867-3718-45e8-9d1c-ac233274aa40/conversions/3eda01cb-5373-4208-9f22-db6677c54588-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6620f867-3718-45e8-9d1c-ac233274aa40/conversions/3eda01cb-5373-4208-9f22-db6677c54588-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президенты России и США выходят из зала для пресс-конференций, останавливаются еще поговорить, уже за дверями. Это мы узнаем позже из видео пресс-службы Путина.

Какие слова сказаны за этими дверьми? Будет ли следующая встреча? По тону лидеров понимаем, что да. Но когда, где, в каком составе - пока загадка.

Понятно, что в эту компанию стремятся попасть все: и постоянно названивающие лидеры европейских стран и институтов, и другие.

Но пока - мы на Аляске. Только что отговорили на совместной пресс-конференции Путин и Трамп. Мне говорят: "У тебя есть 10 минут, и автобус увозит нас в аэропорт". Понимаю, что мне нужно что-то сбросить на утренний эфир и на итоговую программу в воскресенье. Я сосредоточена как никогда. Я умею растягивать свои персональные секунды вопреки законам физики. Или благодаря им, согласно Эйнштейну. Моя личная скорость так высока, что время для меня замедляется.

Я набрасываю в заметки пункты, о чем буду говорить. И вот я готова. Оператор берет телефон и фотоаппарат. Работаем.

Еще раз, в чем суть. Сегодняшние камеры в телефоне достаточно хороши для экстренной работы в эфире, и с телефона мы максимально оперативно сбрасываем материал. Фотоаппарат дает более глубокую и яркую картинку, но требует рюкзака с мобильной связью либо ноутбука с интернетом для переброски материала. Иногда на это просто нет времени.

Итак, мы пишем на телефон мой материал на утренние выпуски, сбрасываем (благо, поднялась связь). Затем на фотоаппарат мы пишем материал на воскресенье. Его тоже нужно передать до взлета самолета, так как потом 10-11 часов в воздухе, мы не успеем смонтировать, да и коллеги в Минске тоже.

Нас почти за шкирку вытаскивают из палатки пресс-центра. Я судорожно проверяю: рюкзак, сумка, телефон, паспорт. Хватаю бутылку воды с общего стола. Выбегаю, успеваю на бегу снять пару планов - как снайперы спускаются с крыши военной базы Элмендорф-Ричардсон, как выходят вереницей американские журналисты - и сажусь в автобус.

Нас добрасывают на американском автобусе (он весь из алюминия, "вечный", - шутим мы с оператором) до той же точки у торгового центра. Там мы меняем автобус на наш, в котором оставляли чемоданы. Стоим на парковке минут 20. Коллеги успевают пройтись, я - сбрасываю что-то на эфир, пишу эти заметки, ловлю взгляды американцев (их тоже ждет автобус, отработали), мы приветливо машем друг другу с красивой девушкой-журналисткой США в белом костюме. Чистая эстетика бесконечного забега за новостями и эксклюзивом эфира. Мы обе отработали на все свои 100 % за этот день. Здесь и сейчас - мы друг за друга. Мы довольны, расслаблены, мы снисходительны к бытовым мелочам, вроде задержки автобуса или туалетов в торговом центре (в пресс-центре это и вовсе были кабинки на улице, "oh, sorry", - говорила мне там охранница, "that’s ok, don’t worry", - отвечала я).

В конце концов выезжаем со стоянки. Мы ступим на американскую землю еще лишь раз, на бетонку взлетно-посадочной полосы в аэропорту Анкориджа. Это здесь приземляются самолеты первых лиц (для дозаправки обычно). Но такого кипеша этот аэропорт еще не видел. Самолет Путина улетел час назад с военной базы. Самолет Трампа тоже в воздухе. И нам пора.

Продолжение следует.