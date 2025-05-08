Пищов: Более 60,5 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ЦТ в 2025 году

О сроках приема абитуриентов рассказал начальник главного управления Министерства образования Беларуси Сергей Пищов в "Актуальном интервью".

"В этом году более 60,5 тыс. ребят зарегистрировались на централизованное тестирование. Оно начнется уже в конце мая и будет проходить в единые сроки с централизованным экзаменом, то есть выпускники этого года и прошлых лет находятся в равных условиях", - заметил начальник главного управления министерства.

Сергей Пищов:

"Для целевиков вступительная кампания начнется 27 июня. Прием документов завершится 2 июля. Дальше у ребят, которые поступают на условиях целевой подготовки в университете, будут проведены внутренние вступительные испытания с 4 по 10 июля и по 12 июля произойдет зачисление. В этот же день вузы начнут прием документов от абитуриентов на общих основаниях по результатам централизованного тестирования и централизованного экзамена".