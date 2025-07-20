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Питомник с корги, острые гвозди, поющие чаши - какой отдых пользуется популярностью у белорусов
Лето - привычная пора отпусков, если вы не аграрий, конечно. И как его провести его интересно - порой тоже задача со звездочкой. Когда привычные формы отдыха начинают казаться обыденными, время искать что-то новое.
Вместо кафе - питомник с корги, вместо СПА - острые гвозди, а вместо наушников - поющие чаши. Эти три нестандартных способа восстановить внутренний баланс набирают все большую популярность у белорусов. Каждый из вариантов работает по-своему. Рассказываем, как работают нестандартные практики, которые обещают перезагрузку, внутреннее равновесие или вовсе "дофаминовый взрыв".
Корги - это не просто милые собаки, а целые "специалисты" по антистрессу. Хозяйка четвероногих Надежда Редченко занималась любимым делом по разведению корги. Когда стало понятно, что у людей есть запрос на общение с подопечными, открыла двери питомника для каждого.
Визит сюда как праздник. Хвостатые встречают гостей радостным лаем, а вместе с этим запускают в организме сложную биохимию счастья, при виде щенка и вовсе взрыв позитива.
Через 10-15 минут общения с корги уровень дофамина повышается почти вдвое. Добавьте окситоцин, гормон привязанности, и вы уже в состоянии эмоционального подъема, как в состоянии влюбленности.
В питомнике 12 собак, из них 4 кобеля, и один из них гордый чемпион Беларуси, он же папа всех щенков. И зовут героя - Эльф.
Питомник облюбовали белорусы и туристы. На зоосвидания приезжают за плюшевыми обнимашками, блеснуть в соцсетях или узнать о повадках породы.
"Много приезжает тех, кто хочет иметь собаку, кто колеблется брать или нет. А еще приходят те, у кого на душе, как говорится "кошки скребут", чтобы побыть в компании четвероногих друзей. Приходят люди, у которых случилась в семье трагедия, чтобы успокоить нервы. Корги приходят к человеку, стараются привлечь внимание, просят, чтобы их погладили. Человек начинает гладить корги и у него уходит плохая энергия", - рассказала хозяйка питомника собак породы вельш-корги пемброк Надежда Редченко.
Эти собаки не только ласковые, но и умные. Из 110 пород, ранжированных по уровню IQ, корги занимают 11-е место. А еще это большие любители вкусняшек.
Было и такое, когда желающие приезжали только за эндорфинами, уезжали, а спустя время возвращались уже за своим, полноценным членом семьи.
"Жизнь с корги не бывает скучной, они человеку никогда не дадут грустить. Эту породу называют собаки-улыбаки за их шикарные улыбки. Поэтому корги улыбнется, жизнь становится прекрасна", - поделилась Надежда Редченко.
Гвозди. Обычно мы стараемся избегать встречи с ними босыми ногами. Но сегодня все наоборот. Белорусы заранее записываются к специалистам, чтобы встать на острые шипы добровольно.
"Кто-то приходит из любопытства, таких людей я могу не ставить на гвозди. Либо я в процессе задаю вопросы, и человек формирует какой-то запрос для себя, тогда я оставляю человека. Кто-то приходит побороться с собой, потерпеть боль. Но никто ничего не терпит во время практики, нужно проживать боль", - поделилась проводник в практику гвоздестояния Ирина Рахлей.
На гвоздях тело получает импульс опасности. В ответ происходит выброс адреналина и кортизола. На физиологическом уровне запускается так называемый парадоксальный релакс. Сначала организм в стрессе, а потом идет резкий спад напряжения. Это тренирует нервную систему и помогает "перезагрузить" эмоциональный фон.
После гвоздестояния не стоит сразу бежать по делам или в соцсети. Организм находится в уязвимом состоянии. Поэтому практику лучше завершать так называемым "добаюкиванием" в гамаке. Это помогает не "сбросить" эффект в суету, а наоборот мягко переварить опыт.
Звукотерапия - практика, которая сочетает древние традиции Востока и современные знания о воздействии звука на психику и организм. Один час такой медитации приравнивается к трем часам сна.
Вибрации тибетских чаш воздействуют не только на слух, но и на тело - мышцы расслабляются, дыхание замедляется,а в мозге активизируется зона, отвечающая за самовосстановление. В эпоху "достигаторства" тело живет в режиме стресса. Звукотерапия стала своеобразной "гигиеной психики".
"Если нет отпускного времени у человека, проще прийти на гонг-медитацию, на чаши. Они также останавливают суету и мысли, как это делает природа, позволяет найти баланс, почувствовать спокойствие и умиротворение", - отметила преподаватель звуковых медитаций Ольга Гораева.
В мире, где лайки, дедлайны и бесконечные уведомления диктуют ритм жизни, новые формы терапии - это не прихоть, а потребность. Люди больше не прячут стресс, они его проживают. И это не мода, а зрелость.