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По Могилевской и Витебской областям в ночь на понедельник - заморозки
В Беларуси идет 114-й день лета, сентябрь совсем не осенний. На большей части территорий Витебской, Гомельской и Могилевской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Красный уровень сохранится вплоть до среды.
Есть и вторая сторона медали. Сухая погода благоприятна для заготовки кормов, уборки фруктов и овощей. Вместе с тем интенсивная потеря почвенной влаги осложняет условия для озимого сева и появления всходов. В ближайшее время ситуация не улучшится, дефицит осадков сохранится.
К тому же по Могилевскому и Витебскому регионам в начале новой недели ожидаются первые заморозки.
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