По Могилевской и Витебской областям в ночь на понедельник - заморозки

В Беларуси идет 114-й день лета, сентябрь совсем не осенний. На большей части территорий Витебской, Гомельской и Могилевской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Красный уровень сохранится вплоть до среды.

Есть и вторая сторона медали. Сухая погода благоприятна для заготовки кормов, уборки фруктов и овощей. Вместе с тем интенсивная потеря почвенной влаги осложняет условия для озимого сева и появления всходов. В ближайшее время ситуация не улучшится, дефицит осадков сохранится.