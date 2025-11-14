Почему для Беларуси важно предстоящее ВНС, рассказал эксперт Кривошеев

"Во-первых, это программа равномерного развития Республики Беларусь. Это один из самых сложных вопросов, которые решают подавляющее большинство государств мира. Возьмите Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Соединенные Штаты Америки, государства Европейского союза. Равномерное развитие - это чтобы не Минск, как пылесос, вытягивал все производственные силы, людей, креативные идеи, бизнес-проекты и стягивал их сюда, в столицу, а чтобы в каждом уголке Беларуси было примерно равное качество жизни и возможность для организации производства, бизнеса, оказания услуг, отдыха, развлечений, в том числе доступа к интернету и так далее, - отметил Кривошеев. - Очень активно обсуждается вопрос цифровизации Беларуси. С одной стороны, белорусское общество столкнулось с вызовами кибермошенничества, нейросетей, искусственного интеллекта - всех тех угроз, которые активно обсуждаются, иногда даже очень болезненно обсуждаются в белорусском обществе. А с другой стороны, цифровизация как стратегия и программа действий дает возможность мгновенного обращения в госорганы".