"Поддержка Украины, финансирование Украины, вливание средств даже не в Украину, а в продолжение конфликта, который сейчас европейцы всеми силами пытаются раздувать, - это единственный сценарий, о котором знают, который хотят использовать и который могут использовать европейские политики. Ни у одного из них практически никакого другого сценария, ни другого плана Б нет. Мы об этом много раз уже говорили, обсуждали это. На волне чего девушка, дама из Эстонии, бывший премьер-министр Кая Каллас стала возглавлять Министерство иностранных дел всего Евросоюза? Исключительно на вот этой мифической русской угрозе. Обязательности, необходимости возможного военного конфликта с Россией. На чем сделала себе политический капитал, помимо коррупции, та же условная Урсула фон дер Ляйен? Исключительно на вот этом же самом конфликте условном с Россией, в который Европа обязательно должна ввязаться".