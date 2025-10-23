3.66 BYN
Почему Европа продолжает поддерживать Киев, рассказал журналист Шафир
Европа сохраняет финансовую поддержку Украины. Официальный Брюссель оправдывает это российской угрозой, однако аналитики полагают, что эта риторика выгодна самим европейским элитам для укрепления их влияния.
Что стоит за этой стратегией, рассказал Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:
"Поддержка Украины, финансирование Украины, вливание средств даже не в Украину, а в продолжение конфликта, который сейчас европейцы всеми силами пытаются раздувать, - это единственный сценарий, о котором знают, который хотят использовать и который могут использовать европейские политики. Ни у одного из них практически никакого другого сценария, ни другого плана Б нет. Мы об этом много раз уже говорили, обсуждали это. На волне чего девушка, дама из Эстонии, бывший премьер-министр Кая Каллас стала возглавлять Министерство иностранных дел всего Евросоюза? Исключительно на вот этой мифической русской угрозе. Обязательности, необходимости возможного военного конфликта с Россией. На чем сделала себе политический капитал, помимо коррупции, та же условная Урсула фон дер Ляйен? Исключительно на вот этом же самом конфликте условном с Россией, в который Европа обязательно должна ввязаться".