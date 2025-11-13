В мире видят публичную риторику и президента США Дональда Трампа, и других представителей США о том, что они пытаются абстрагироваться от украинского конфликта. Но, с другой стороны, всем ясно, что они мягкой силой проводят совершенно другую политику.

Как с этим быть и как это нужно воспринимать, ответил в "Актуальном интервью" украинский публицист, доктор политических наук Александр Семченко.

Собеседник признался, что всегда проводит аналогию с индейскими войнами, которые были на территории Северной Америки на протяжении с 17 по 19 век. "Были столкновения между белыми и индейцами, но чаще всего это были столкновения между одними индейцами и другими. Белые поочередно вооружали то одних, то других, потом всем по очереди объясняли, как сейчас Украине, что украинцы выкопали Черное море, а русские всегда их угнетали", - отметил украинский публицист.

В конечном итоге сильное племя могикан доходило до того, что оставался последний из могикан, но, правда, после них были гуроны и другие. Теперь всем понятно, кому принадлежит североамериканский континент.

"Да, индейцы присутствуют в географических названиях, в названиях автомобилей, вертолетов, а также в гетто, которое они называют резервациями. Мы для них, белорусы, русские, украинцы, - индейцы, которых сравнивают с другими индейцами. Сейчас ставка на индейское племя под названием украинцы, которое будут вооружать и вооружают. То есть его будут поддерживать, чтобы оно как можно больше уничтожило других индейцев, при этом сами тоже будут уничтожаться", - пояснил свою точку зрения доктор политических наук.

Он выразил уверенность, что в американских и британских штабах одинаково радуются как потерям армии России, так и потерям ВСУ. К слову, большие потери ВСУ на сегодняшний день наблюдаются в Красноармейске (Владимир Зеленский его называет Покровском), Димитрове (Мирноград), Купянске, Волчанске, Красном Лимане, Константиновке. "Обратите внимание, что они никогда не дают Зеленскому, даже когда у него был контрнаступ в 2023 году, достаточно вооружения, чтобы добиться решающих успехов. А все потому, что им не нужны решающие успехи. Им нужен постоянный баланс, который где-то бы удерживался, потому что в такой ситуации стороны несут максимальные потери", - объяснил Александр Семченко.