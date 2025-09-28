3.64 BYN
Почему уровень насилия в США ставит рекорды - ответы 29 сентября в "Понятной политике"
Автор:Редакция news.by
Убить за мнение - вот она реальность и свободы, которые предлагает Запад.
Почему уровень насилия в США ставит рекорды? Как покушения и кровавые расправы стали частью политической жизни? Идеологический раскол и рост радикализма. Пули вместо диалога и нападения вместо толерантности.
Как США утопают в ненависти - смотрите в "Понятной политике" в понедельник, 29 сентября, на "Беларусь 1" после "Панорамы".