Почему уровень насилия в США ставит рекорды - ответы 29 сентября в "Понятной политике"

Убить за мнение - вот она реальность и свободы, которые предлагает Запад.

Почему уровень насилия в США ставит рекорды? Как покушения и кровавые расправы стали частью политической жизни? Идеологический раскол и рост радикализма. Пули вместо диалога и нападения вместо толерантности.