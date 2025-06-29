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Под дождем и с автоматом - как и зачем белорусские женщины проходят военную подготовку
Совсем недавно была создана женская группа Ассоциации "Честь", сейчас проходят тренировки.
В Беларуси отлажена система военно-патриотической и военной подготовки населения. Юноши и девушки могут получать военную подготовку в клубах, также боевую подготовку могут проходить и ветераны.
Командир женской группы Ассоциации "Честь" Юлия Артюх является женой офицера и матерью троих детей. Она рассказала, что военное дело было ей интересно всегда. Когда-то были мысли пойти служить, но жизнь сложилась иначе.
"Появился шанс основать добровольную группу под эгидой Ассоциации "Честь", чтобы постигать военные дисциплины. Важно понимать, как работают силовые структуры в экстремальных ситуациях, чтобы не мешать, а помогать. Упор делаем на тактическую медицину, потому что наша задача быть полезными именно в этой части. Для этого нужно понимать обстановку, как двигаются группы, где можно оказывать помощь", - отметила Юлия Артюх.
Член Ассоциации "Честь" Светлана всегда восхищалась военными. Поэтому когда появилась возможность вступить в женскую группу, она сразу воспользовалась шансом. "Хотелось прочувствовать на себе то, что делают наши доблестные мужчины в форме. Бонусом я получила новые знакомства, единомышленников, сестер по духу", - рассказала она.
"В современной войне многое изменилось. И многие наши люди, занимающиеся мирным гражданским трудом, даже не подозревают, в каких условиях сейчас проходит война. Сейчас идет война дронов. Мы должны учить, в том числе и нашу прекрасную половину, как защитить себя от дронов, как действовать при артиллерийском ракетном налете. Потому что женщины, в первую очередь, должны спасти и эвакуировать наших детей, оказывать помощь раненым, уметь стрелять, водить транспорт, знать основы боевой деятельности", - подчеркнул председатель совета Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД "Честь" Дмитрий Павличенко.
Почему женщины присоединяются к военной подготовке и как тактическая медицина и боевые навыки помогают быть полезными в тылу, смотрите в проекте "Война и мир".