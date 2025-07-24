В Минске открылся новый офис Белорусского союза женщин

Беларусь - страна для жизни. Белорусы умеют любить свое, гордиться своей историей и приумножать достижения ради будущего. Кстати, огромный вклад в развитие вносят именно белоруски. 24 июля 2025 года в Минске открылся новый офис общественного объединения "Белорусский союз женщин". Здание станет настоящим центром притяжения новых лидеров и талантов.

Теперь у Белорусского союза женщин появилась новая прописка - улица Раковская, 14а. Это небольшое, но уютное здание в исторической части Минска. Здесь будет современное пространство для диалога, созидания и реализации инициатив. В новом офисе союза будут проходить как официальные мероприятия, так и различные выставки, тренинги, тематические мастер-классы. Здесь также расположился музей, который будет постепенно пополняться книгами и памятными подарками.

Наталья Кочанова и Ольга Шпилевская на открытии офиса БСЖ в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ede5590e-1c6a-4650-aba2-39f30228d13f/conversions/ef541ab3-6445-45bd-89d3-69e199170692-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ede5590e-1c6a-4650-aba2-39f30228d13f/conversions/ef541ab3-6445-45bd-89d3-69e199170692-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ede5590e-1c6a-4650-aba2-39f30228d13f/conversions/ef541ab3-6445-45bd-89d3-69e199170692-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ede5590e-1c6a-4650-aba2-39f30228d13f/conversions/ef541ab3-6445-45bd-89d3-69e199170692-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Кочанова и Ольга Шпилевская на открытии офиса БСЖ в Минске

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Дом женщин задумывался как пространство, которое должно подвигнуть нас на новые идеи и проекты. Мы захотели, чтобы у нас появился центр женского притяжения, чтобы любая женщина могла понимать, куда может прийти, обратиться, когда у нее появилось что-то хорошее в жизни или, наоборот, проблема. Мы также хотим показать, что белорусские женщины могут все, что созданы все условия для ее развития, чтобы она состоялась и как мать, и как профессионал на рабочем месте".

К слову, в союзе создано более 6 тыс. первичных организаций, которые объединяют почти 190 тыс. белорусок - это и деловые леди, и работницы банковской сферы, и сотрудницы тяжелой и легкой промышленности, и нефтехимии, и МВД, и МЧС. Одним словом, настоящие патриотки и профессионалы.

Открытие нового офиса БСЖ в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c9bd77d-3994-48e4-a51d-56305fedc5e1/conversions/77292228-a7ef-4a59-b41d-4a372eaf7b8d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c9bd77d-3994-48e4-a51d-56305fedc5e1/conversions/77292228-a7ef-4a59-b41d-4a372eaf7b8d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c9bd77d-3994-48e4-a51d-56305fedc5e1/conversions/77292228-a7ef-4a59-b41d-4a372eaf7b8d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c9bd77d-3994-48e4-a51d-56305fedc5e1/conversions/77292228-a7ef-4a59-b41d-4a372eaf7b8d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Замначальника Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Светлана Маршина рассказала, что у них есть определенный круг ответственности в плане реализации инициатив, которые организует БСЖ. Зампредседателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина добавила, что около 40 % трудовых коллективов составляет женское сообщество. "Есть женщины-рационализаторы, женщины-руководители, поэтому работа в рамках БСЖ является органичным продолжением всей деятельности, которую женщины ведут не только по части продвижения семейных ценностей, защиты материнства и детства, но и по части проблемных вопросов, которые есть в отрасли", - отметила она.