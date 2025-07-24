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В Минске открылся новый офис Белорусского союза женщин
Беларусь - страна для жизни. Белорусы умеют любить свое, гордиться своей историей и приумножать достижения ради будущего. Кстати, огромный вклад в развитие вносят именно белоруски. 24 июля 2025 года в Минске открылся новый офис общественного объединения "Белорусский союз женщин". Здание станет настоящим центром притяжения новых лидеров и талантов.
Теперь у Белорусского союза женщин появилась новая прописка - улица Раковская, 14а. Это небольшое, но уютное здание в исторической части Минска. Здесь будет современное пространство для диалога, созидания и реализации инициатив. В новом офисе союза будут проходить как официальные мероприятия, так и различные выставки, тренинги, тематические мастер-классы. Здесь также расположился музей, который будет постепенно пополняться книгами и памятными подарками.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
"Дом женщин задумывался как пространство, которое должно подвигнуть нас на новые идеи и проекты. Мы захотели, чтобы у нас появился центр женского притяжения, чтобы любая женщина могла понимать, куда может прийти, обратиться, когда у нее появилось что-то хорошее в жизни или, наоборот, проблема. Мы также хотим показать, что белорусские женщины могут все, что созданы все условия для ее развития, чтобы она состоялась и как мать, и как профессионал на рабочем месте".
К слову, в союзе создано более 6 тыс. первичных организаций, которые объединяют почти 190 тыс. белорусок - это и деловые леди, и работницы банковской сферы, и сотрудницы тяжелой и легкой промышленности, и нефтехимии, и МВД, и МЧС. Одним словом, настоящие патриотки и профессионалы.
Замначальника Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Светлана Маршина рассказала, что у них есть определенный круг ответственности в плане реализации инициатив, которые организует БСЖ. Зампредседателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина добавила, что около 40 % трудовых коллективов составляет женское сообщество. "Есть женщины-рационализаторы, женщины-руководители, поэтому работа в рамках БСЖ является органичным продолжением всей деятельности, которую женщины ведут не только по части продвижения семейных ценностей, защиты материнства и детства, но и по части проблемных вопросов, которые есть в отрасли", - отметила она.
Белорусские женщины продвигают самые разные инициативы по созиданию и развитию, созданию комфорта для жизни, раскрытию женского потенциала, укреплению здоровья женщин, вовлечению их в бизнес, а также по помощи детям. И это еще не все, сейчас насчитывается сотня благотворительных проектов, поэтому с уверенностью можно сказать, что голос женщин звучит и на международных площадках.