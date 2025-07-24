Лукашенко: "Нам надо ускорять уборку урожая, чего бы это ни стоило"

Все, кто прилетают в Беларусь на самолетах и потом едут в Минск, могут полюбоваться в высокий сезон полями сельхозпредприятия "Озерицкий-Агро". Это название появилось у хозяйства в 2018 году, и сейчас сложно представить, что когда-то оно было составлено из пяти убыточных. Сейчас "Озерицкий-Агро" - одно из первых в Минской области. Может быть, причина в руководителях?

"Здесь должна быть хозяйка. Если будет хозяйка в доме, в хозяйстве, в обществе, то будет порядок", - заявила новый руководитель сельхозпредприятия "Озерицкий-Агро" Анжелика Гущеня.

Анжелика Гущеня news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46dfc23c-7015-4fce-95f2-9925f8cbf25e/conversions/35d392df-d17f-4898-845b-15ce6e589f97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46dfc23c-7015-4fce-95f2-9925f8cbf25e/conversions/35d392df-d17f-4898-845b-15ce6e589f97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46dfc23c-7015-4fce-95f2-9925f8cbf25e/conversions/35d392df-d17f-4898-845b-15ce6e589f97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46dfc23c-7015-4fce-95f2-9925f8cbf25e/conversions/35d392df-d17f-4898-845b-15ce6e589f97-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хозяйство само по себе не маленькое - штат почти 500 человек. Есть и свои поля, и молочно-товарные фермы. "Озерицкий-Агро" является примером так называемого смешанного сельского хозяйства, где выращивают даже пивоваренный ячмень.

К слову, о выезде Президента Беларуси Александра Лукашенко в Смолевичский район все узнали меньше чем за сутки. По словам местных руководителей, о подготовке не было и речи.

"Тема нашего сегодняшнего разговора, которая прежде всего меня интересует, - уборка урожая идет неравномерно. Где-то круглые сутки могут работать, где-то вообще заливает, очагами идут дожди. Вот сейчас вроде погода позволяет убирать, даже вот я смотрю пыль после комбайнов. А к вечеру может пойти дождь. Поэтому я вас настраивал на то, что сушить зерно в полях нельзя. Как только возможно, надо убирать. Минская область - самая сложная. Здесь есть все - и хорошие места, и плохие, потому что это большая область", - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко контролирует процесс уборки урожая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5e8a659-d366-4d01-8c54-22defa904020/conversions/d6108f20-ace3-4203-8dd3-9370cf50af59-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5e8a659-d366-4d01-8c54-22defa904020/conversions/d6108f20-ace3-4203-8dd3-9370cf50af59-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5e8a659-d366-4d01-8c54-22defa904020/conversions/d6108f20-ace3-4203-8dd3-9370cf50af59-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5e8a659-d366-4d01-8c54-22defa904020/conversions/d6108f20-ace3-4203-8dd3-9370cf50af59-xl-___webp_1920.webp 1920w

По центру Беларуси действительно можно не просто отследить, а реально спрогнозировать, какой урожай будет по всему государству.

"Если в Минской области все хорошо, то на юге в Витебской области - еще лучше", - отметил Президент Беларуси.

Объем урожая в белорусских полях в 2025 году эксперты оценили в 11 млн т зерна. Даже если где-то колосья легли, переживать не стоит. Есть машины, которые сначала их поднимают, и уборка продолжается.

"Из плана 1 992 000 га мы убрали на сегодняшний день 265 000 га. Или 13 % от уборки. Уборка зерновых и зернобобовых сегодня идет неравномерно. По Витебской области, где больше всего выпадает осадков, мы видим, что пока она немножко отстает, убрано всего лишь 6 %. 14 % у Минской области чуть-чуть выше среднего", - поделился результатами министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов.

Юрий Горлов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af4241f0-0af2-417d-9138-378f71780715/conversions/01651eef-8691-4161-954a-75ed25af2d69-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af4241f0-0af2-417d-9138-378f71780715/conversions/01651eef-8691-4161-954a-75ed25af2d69-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af4241f0-0af2-417d-9138-378f71780715/conversions/01651eef-8691-4161-954a-75ed25af2d69-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af4241f0-0af2-417d-9138-378f71780715/conversions/01651eef-8691-4161-954a-75ed25af2d69-xl-___webp_1920.webp 1920w

На данный момент было убрано 1,1 млн т зерна. Юрий Горлов пообещал, что к концу недели при хорошей погоде показатели смогут достичь 2 млн т зерна.

В этом году темпы уборки зерновых и рапса почти совпали. Рапса - прекрасное кормовое, но и не стоит забывать про масла. Хорош рапс еще и как предшественник - он положительно действует на почву.

В "Озерицком-Агро" растет 1161 га рапса, его подкормили, обработали фунгицидами два раза, поэтому рапс отличный. 40 ц/га рапса будет собрано.

В Беларуси завершают уборку озимого ячменя. В этом году будет собрано 930 т ячменя.

В прошлом руководителем "Озерицком-Агро" тоже была женщина с говорящей фамилией Железнова. На смену пришла Анжелика Гущеня. Опыт колоссальный, причем начинала нынешний директор с простой доярки, а дальше планомерно по ступенькам росла как управленец. Знает, как все устроено, значит, может оценить и труд людей, и обмануть такого директора почти невозможно.

"Если она покажет себя в этом хозяйстве, это очень перспективный человек, поскольку она знает и банковское дело. Начинала работать дояркой, что весьма важно", - рассказал Александр Лукашенко.

В хозяйстве "Озерицкий-Агро" выращивают не только зерновые, но и картофель, в том числе семенной, который пользуется спросом у местных дачников и фермеров.

"Людям надо продавать семена, тем, кто хочет, чтобы они как-то сменили сорта", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко вместе с Анжеликой Гущеней news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ad53930-8380-409e-99e6-888688059221/conversions/1789e145-4c6a-4c7c-95c8-b6ef0219b58f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ad53930-8380-409e-99e6-888688059221/conversions/1789e145-4c6a-4c7c-95c8-b6ef0219b58f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ad53930-8380-409e-99e6-888688059221/conversions/1789e145-4c6a-4c7c-95c8-b6ef0219b58f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ad53930-8380-409e-99e6-888688059221/conversions/1789e145-4c6a-4c7c-95c8-b6ef0219b58f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что касается падежа скота, эта тема в стране сейчас и на особом контроле. Явно еще будет обсуждена не раз на примере вот таких рабочих хозяйств, как "Озерицкий-Агро".

Юрий Горлов - профессиональный зоотехник, поэтому в разговоре с Президентом Беларуси, который все очень хорошо понимает, лучше в этих вопросах не мельчить.

"Надо с одного хозяйства забрать бычков за деньги. Даже больше ему заплатит, хоть крестьянам зарплату отдаст. Бычков - в одну сторону, телочек - на другой комплекс", - предложил Александр Лукашенко.

По Витебской области, например, в мае было передано 2,5 тыс. маленьких бычков на откорм в Гродненскую область.