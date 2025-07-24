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Конфетная фабрика и придорожное кафе: как заброшенные здания превратились в предприятия
В небольшой деревушке Амховая, расположенной под Могилевом, на въезде возле трассы стоит не самый презентабельный объект. В принципе, таких хватает по всей Беларуси, но с ними нужно что-то делать.
Грибная ферма
Например, зерносклад остался от обанкротившейся частной фирмы, а потом оказался на балансе местного хозяйства. Долго не могли определиться, что с ним делать. Сначала планировали снос, потом - использовать в собственных целях. Руководитель честно признался, что здание экономически нецелесообразно приводить в порядок. В таком случае осталось одно - отдать сооружение тому, кому оно надо.
Елена Ваксман, первый зампредседателя Могилевского райисполкома:
"В отношении объекта рассматривается вопрос о предоставлении его в безвозмездное пользование. Один из субъектов хозяйствования обратился с интересной идеей - в данном объекте выращивать грибы. Если все получится, то здание будет задействовано, что создаст рабочие места, а в бюджет Могилевского района будут поступать налоги".
Склад для продукции
Неподалеку от деревни есть еще один "привет из прошлого". В бывшей столовой давно заколочены окна и двери, а приятного аппетита никому не желают. Но все-таки здание решили сохранить. В конце 2023 года его отдали в безвозмездное пользование с условием создания рабочих мест. Под склад его взял местный предприниматель. У коммерческого директора частного предприятия Ивана Шатикова есть сеть торговых объектов в районе.
Он рассказал, что объект имеет 100-процентный износ, и надо привести в порядок фасады, кровлю, осуществить благоустройство прилегающей территории, а также провести внутренние косметические работы. "Это же село, надо повышать качество обслуживания, тем более, что я здесь родился и вырос, поэтому справимся", - добавил он.
Логистический центр для работы с маркетплейсами
По требованию КГК землю местные власти у собственника изъяли и выставили на аукцион. После проведенной процедуры нашлись желающие ее арендовать.
Директор частной компании Дмитрий Дедюля: "Конкуренция на этот участок была серьезная. Мы просчитали свои возможности, поэтому верим в свои силы и в то, что участок будет окупаться".
Дмитрий показал предварительный план объекта, который в будущем превратится в логистический центр для работы с маркетплейсами. На реализацию проекта отводят не больше трех лет. На данный момент уже установили камеры, скосили траву и ограничили доступ на территорию.
Конфетная фабрика
Конфетная фабрика, находящаяся в школе, является не шуткой и не фантазией детворы. В здании бывшей гимназии действительно наладили производство сладостей. Учреждение образования в городском поселке Бешенковичи из-за сокращения количества учащихся оказалось невостребованным. Немногочисленных учеников перевели в другую школу. А чтобы объект не пропал, местные власти отдали его инвестору.
Теперь на месте бывшего актового зала создана производственная линия, а вместо песен и аплодисментов слышно шуршание конфет. Стоимость такого инвестпроекта составила 7 млн белорусских рублей.
В школе конфетному бизнесу становится тесно, поэтому в планах есть открытие еще одного производства. Для этого, кстати, уже отгрузили новое оборудование из дружественного Китая.
К слову, но это не единственная школа-завод в Бешенковичском районе. Агрогородок Будилово с недавних пор также известен ароматным производством - там в бывшей школе открыли цех по выпуску пищевых ароматизаторов.
Оператор производства Петр Павловский помнит, как проводил в этой школе уроки мужества, а потом из военного комиссара превратился в оператора пищевой промышленности. Жизнь подтвердила, что учиться никогда не поздно.
Сегодня это единственный производитель ароматизаторов в Беларуси. Мощности позволяют выпускать продукцию под полную потребность предприятий Беларуси. А еще пару лет назад продукцию полностью закупали за рубежом, пока ложку дегтя не добавили санкции, но от этого у белорусов только разыгрался производственный аппетит.
"Пищевая ароматика в большей степени была импортная, привезенная из недружественных стран. Мы делаем продукцию для всех ведущих предприятий пищевой промышленности - молочной, кондитерской. Работаем дальше, в частности, цех по производству сухих ароматизаторов, который не имеет большой востребованности на белорусском рынке, планируем на его базе организовать производство пищевых добавок для животноводства", - объяснил директор предприятия Александр Клубков.
Придорожное кафе
В уютном придорожном кафе на трассе М-6 дачникам можно затариться продуктами, а водителям - перекусить и принять душ. И только местные знают, что когда-то здесь отплясывала молодежь. Теперь уже бывшее здание клуба за одну базовую величину купила могилевчанка Ольга Ус.
Ольга Ус, директор частного торгового предприятия:
"Когда все начали реконструировать, остались только стены, все остальное доделывали сами. Было очень страшно, ведь сама деревня небольшая, но был упор на то, что рядом расположена трасса и сюда приезжают дачники".
Первый в жизни бизнес-проект оказался успешным. Теперь Ольга планирует открыть второй подобный объект также на месте старого заброшенного здания, но только в другой деревне.
Как памятники бесхозяйственности превращаются в перспективные предприятия. Как прощаются с "приветом из прошлого". Можно ли вдохнуть жизнь в безжизненные объекты. Подробнее об этом смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента".