Конфетная фабрика и придорожное кафе: как заброшенные здания превратились в предприятия

В небольшой деревушке Амховая, расположенной под Могилевом, на въезде возле трассы стоит не самый презентабельный объект. В принципе, таких хватает по всей Беларуси, но с ними нужно что-то делать.

Грибная ферма

Например, зерносклад остался от обанкротившейся частной фирмы, а потом оказался на балансе местного хозяйства. Долго не могли определиться, что с ним делать. Сначала планировали снос, потом - использовать в собственных целях. Руководитель честно признался, что здание экономически нецелесообразно приводить в порядок. В таком случае осталось одно - отдать сооружение тому, кому оно надо.

Заброшенный зерносклад в Могилевском районе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f171d85-cb1a-4031-983b-9bb54267935d/conversions/1d6153ee-68af-4150-a9a9-dbe5a2bcb56a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f171d85-cb1a-4031-983b-9bb54267935d/conversions/1d6153ee-68af-4150-a9a9-dbe5a2bcb56a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f171d85-cb1a-4031-983b-9bb54267935d/conversions/1d6153ee-68af-4150-a9a9-dbe5a2bcb56a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f171d85-cb1a-4031-983b-9bb54267935d/conversions/1d6153ee-68af-4150-a9a9-dbe5a2bcb56a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Ваксман, первый зампредседателя Могилевского райисполкома:

"В отношении объекта рассматривается вопрос о предоставлении его в безвозмездное пользование. Один из субъектов хозяйствования обратился с интересной идеей - в данном объекте выращивать грибы. Если все получится, то здание будет задействовано, что создаст рабочие места, а в бюджет Могилевского района будут поступать налоги".

Склад для продукции

Неподалеку от деревни есть еще один "привет из прошлого". В бывшей столовой давно заколочены окна и двери, а приятного аппетита никому не желают. Но все-таки здание решили сохранить. В конце 2023 года его отдали в безвозмездное пользование с условием создания рабочих мест. Под склад его взял местный предприниматель. У коммерческого директора частного предприятия Ивана Шатикова есть сеть торговых объектов в районе.

Он рассказал, что объект имеет 100-процентный износ, и надо привести в порядок фасады, кровлю, осуществить благоустройство прилегающей территории, а также провести внутренние косметические работы. "Это же село, надо повышать качество обслуживания, тем более, что я здесь родился и вырос, поэтому справимся", - добавил он.

Логистический центр для работы с маркетплейсами

Один из памятников бесхозяйственности специалисты Комитета государственного контроля Республики Беларусь обнаружили всего в нескольких километрах от Минска. Оказалось, что пустырь в более 12 га - это земли, принадлежащие заводу гидромеханических передач. Эта территория никак не использовалась, и это притом, что земли столичного региона всегда были лакомым кусочком для инвесторов. Конкретно этот участок имеет очень высокую ценность - кадастровая стоимость составляет более 9 млн белорусских рублей. Деньги, которые в прямом смысле лежат под ногами, поросли кустарником.

По требованию КГК землю местные власти у собственника изъяли и выставили на аукцион. После проведенной процедуры нашлись желающие ее арендовать.

Директор частной компании Дмитрий Дедюля: "Конкуренция на этот участок была серьезная. Мы просчитали свои возможности, поэтому верим в свои силы и в то, что участок будет окупаться".

Дмитрий показал предварительный план объекта, который в будущем превратится в логистический центр для работы с маркетплейсами. На реализацию проекта отводят не больше трех лет. На данный момент уже установили камеры, скосили траву и ограничили доступ на территорию.

План логистического центра для работы с маркетплейсами в Минском районе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13b310a0-48b3-49d6-8597-f215fd532a4b/conversions/d1f5dca8-4cbb-482a-bc79-37cfb54a601f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13b310a0-48b3-49d6-8597-f215fd532a4b/conversions/d1f5dca8-4cbb-482a-bc79-37cfb54a601f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13b310a0-48b3-49d6-8597-f215fd532a4b/conversions/d1f5dca8-4cbb-482a-bc79-37cfb54a601f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/13b310a0-48b3-49d6-8597-f215fd532a4b/conversions/d1f5dca8-4cbb-482a-bc79-37cfb54a601f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Конфетная фабрика

Конфетная фабрика, находящаяся в школе, является не шуткой и не фантазией детворы. В здании бывшей гимназии действительно наладили производство сладостей. Учреждение образования в городском поселке Бешенковичи из-за сокращения количества учащихся оказалось невостребованным. Немногочисленных учеников перевели в другую школу. А чтобы объект не пропал, местные власти отдали его инвестору.

Теперь на месте бывшего актового зала создана производственная линия, а вместо песен и аплодисментов слышно шуршание конфет. Стоимость такого инвестпроекта составила 7 млн белорусских рублей.

Жевательные оранжевые конфеты в коробке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fd44677-3efd-4ed5-9bc9-3d8f239fc90b/conversions/c89bd59a-ed7b-4248-9c23-10985f77c050-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fd44677-3efd-4ed5-9bc9-3d8f239fc90b/conversions/c89bd59a-ed7b-4248-9c23-10985f77c050-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fd44677-3efd-4ed5-9bc9-3d8f239fc90b/conversions/c89bd59a-ed7b-4248-9c23-10985f77c050-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fd44677-3efd-4ed5-9bc9-3d8f239fc90b/conversions/c89bd59a-ed7b-4248-9c23-10985f77c050-xl-___webp_1920.webp 1920w

В школе конфетному бизнесу становится тесно, поэтому в планах есть открытие еще одного производства. Для этого, кстати, уже отгрузили новое оборудование из дружественного Китая.

К слову, но это не единственная школа-завод в Бешенковичском районе. Агрогородок Будилово с недавних пор также известен ароматным производством - там в бывшей школе открыли цех по выпуску пищевых ароматизаторов.

Пищевые ароматизаторы белорусского производства news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3274b54a-80f4-4bc8-8716-203ef9702615/conversions/bfc3763c-ba9a-4905-b8be-795f35b18881-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3274b54a-80f4-4bc8-8716-203ef9702615/conversions/bfc3763c-ba9a-4905-b8be-795f35b18881-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3274b54a-80f4-4bc8-8716-203ef9702615/conversions/bfc3763c-ba9a-4905-b8be-795f35b18881-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3274b54a-80f4-4bc8-8716-203ef9702615/conversions/bfc3763c-ba9a-4905-b8be-795f35b18881-xl-___webp_1920.webp 1920w

Оператор производства Петр Павловский помнит, как проводил в этой школе уроки мужества, а потом из военного комиссара превратился в оператора пищевой промышленности. Жизнь подтвердила, что учиться никогда не поздно.

Сегодня это единственный производитель ароматизаторов в Беларуси. Мощности позволяют выпускать продукцию под полную потребность предприятий Беларуси. А еще пару лет назад продукцию полностью закупали за рубежом, пока ложку дегтя не добавили санкции, но от этого у белорусов только разыгрался производственный аппетит.

"Пищевая ароматика в большей степени была импортная, привезенная из недружественных стран. Мы делаем продукцию для всех ведущих предприятий пищевой промышленности - молочной, кондитерской. Работаем дальше, в частности, цех по производству сухих ароматизаторов, который не имеет большой востребованности на белорусском рынке, планируем на его базе организовать производство пищевых добавок для животноводства", - объяснил директор предприятия Александр Клубков.

Придорожное кафе

В уютном придорожном кафе на трассе М-6 дачникам можно затариться продуктами, а водителям - перекусить и принять душ. И только местные знают, что когда-то здесь отплясывала молодежь. Теперь уже бывшее здание клуба за одну базовую величину купила могилевчанка Ольга Ус.

Двое мужчин на обеде в кафе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/798012a7-bab9-48dc-b04f-d9992df84cae/conversions/74e3d66d-e7f0-4ab9-98e4-0a3a3f81dd6d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/798012a7-bab9-48dc-b04f-d9992df84cae/conversions/74e3d66d-e7f0-4ab9-98e4-0a3a3f81dd6d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/798012a7-bab9-48dc-b04f-d9992df84cae/conversions/74e3d66d-e7f0-4ab9-98e4-0a3a3f81dd6d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/798012a7-bab9-48dc-b04f-d9992df84cae/conversions/74e3d66d-e7f0-4ab9-98e4-0a3a3f81dd6d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Ус, директор частного торгового предприятия:

"Когда все начали реконструировать, остались только стены, все остальное доделывали сами. Было очень страшно, ведь сама деревня небольшая, но был упор на то, что рядом расположена трасса и сюда приезжают дачники".

Первый в жизни бизнес-проект оказался успешным. Теперь Ольга планирует открыть второй подобный объект также на месте старого заброшенного здания, но только в другой деревне.