Поддержка и перспективы - как на предприятии "Камволь" создают условия для молодых специалистов

Достойная оплата труда, поддержка наставников и собственные квадратные метры - минимум, на который могут рассчитывать в Беларуси молодые специалисты, в 2025 году по всей стране их порядка 18 тыс. с высшим образованием.

"Камволь" - предприятие с богатой историей и традициями, знакомое каждому белорусу, здесь готовы не только сохранять имеющийся богатый опыт, но и с удовольствием делятся им с молодыми специалистами.

Для Софии, вчерашней выпускницы технологического колледжа, начинать свой профессиональный путь в таких стенах - настоящая честь.

В дружном камвольном коллективе София трудится чуть более полугода, и за это время на собственном опыте девушка убедилась - здесь имеется не только стабильная работа, но и все возможности, чтобы расти вверх по карьерной лестнице.

София Масисава, портная ОАО "Камволь":

"Я изначально хотела попасть на это предприятие, и мне безумно нравится здесь работать. Здесь я участвую в создании новых коллекций, мне нравится моя профессия, она очень творческая. Мои старшие коллеги всегда меня поддерживают, и я рада возможности общаться с опытными специалистами. Также я поступила в Витебский государственный технологический университет на сокращенную программу".

Быстро освоиться и влиться в профессию только прибывшим кадрам помогают опытные работники. Они щедро делятся знаниями и контролируют весь процесс тонкого швейного дела. Под чутким наставничеством за год работы Арина Завадская сумела повысить разряд швеи с 3-го до 4-го.

Арина Завадская, швея ОАО "Камволь":

"Так как я иногородний молодой специалист, мне предоставили общежитие от предприятия "Камволя", оно очень хорошее, там полностью новый ремонт. У нас отличные условия труда, после окончания отработки я бы хотела здесь остаться, потому что я вижу карьерный рост, мне очень нравится здесь. Я бы хотела стать либо модельером-конструктором, либо техником-технологом".

На этом предприятии понимают, что вчерашним выпускникам важна не только работа, но и уверенность в будущем. Система работы с молодежью включает помимо наставничества, также и программы стажировок, помощь с жильем и возможность карьерного роста. Здесь ценят инициативу и готовы доверять ответственные задачи.

"Весной к нам на предприятие распределили 7 молодых специалистов и еще 19 этим летом. Наши молодые работники получают единовременную помощь по прибытии сюда, как только принесут карт-счет. Также те, кто распределился не по месту своей прописки, получают выплату, но уже в день зарплаты", - рассказала начальник швейного участка ОАО "Камволь" Инна Буйко.