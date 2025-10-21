Подготовку, проведение и повестку ВНС обсудили в правительстве Беларуси

Президент обратится с Посланием к народу и парламенту на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания. Напомним, оно состоится 18-19 декабря.

Подготовку к значимому политическому событию 21 октября обсудили в правительстве. Как известно, одним из ключевых вопросов в повестке станет программа социально-экономического развития нашей страны на будущую пятилетку.

Валерий Мицкевич, начальник секретариата Всебелорусского народного собрания

Валерий Мицкевич, начальник секретариата Всебелорусского народного собрания: "Обсуждались вопросы планирования, подготовки, проведения собрания, повестки дня. Т.е. все, что предусмотрено Конституцией, законом, мы должны реализовать на заседании ВНС".