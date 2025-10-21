3.68 BYN
Подготовку, проведение и повестку ВНС обсудили в правительстве Беларуси
Президент обратится с Посланием к народу и парламенту на втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания. Напомним, оно состоится 18-19 декабря.
Подготовку к значимому политическому событию 21 октября обсудили в правительстве. Как известно, одним из ключевых вопросов в повестке станет программа социально-экономического развития нашей страны на будущую пятилетку.
Валерий Мицкевич, начальник секретариата Всебелорусского народного собрания: "Обсуждались вопросы планирования, подготовки, проведения собрания, повестки дня. Т.е. все, что предусмотрено Конституцией, законом, мы должны реализовать на заседании ВНС".
Остальные вопросы повестки дня собрания будут утверждены на предстоящем заседании Президиума Всебелорусского народного собрания.