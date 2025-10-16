Погода в Беларуси испортится: на следующей неделе синоптики прогнозируют заморозки и мокрый снег

В Беларуси на следующей неделе прогнозируются заморозки, туманы и дожди. Такой прогноз предоставили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

"Осенний маятник погоды ненадолго качнулся в сторону атлантического тепла. Поэтому сегодня и завтра температурный фон вернется в нормальные октябрьские условия. Однако, начиная с выходных, Беларусь снова захватит отрицательная температурная аномалия, - отметили в Белгидромете. - При этом до конца текущей недели (17-19 октября) без осадков не обойдется. Атмосферные фронты обусловят облачную с осадками погоду. 17-18 октября (пятница-суббота) во влажном воздухе атлантического происхождения в большинстве районов страны пройдут дожди различной интенсивности, а 19 октября (воскресенье) в результате поступления более холодной воздушной массы с северо-запада Европы осадки станут отмечаться в смешанной фазе (дождь, мокрый снег). При этом утром и днем 18 октября местами по северо-западу и в течение суток 19 октября в отдельных районах страны дожди достигнут критериев сильных. Вместе с тем температурный фон в ночные часы будет колебаться от плюс 1 градуса до плюс 9, 19 октября при прояснениях не исключены заморозки от 0 до минус 2. Дневные максимумы будут находиться в пределах 3-14 градусов".

17 октября временами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов, днем - плюс 8-14.

18 октября на большей части территории страны пройдут дожди, утром и днем местами по северо-западу - сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 1-8 градусов, днем от 4 до 11 тепла. В юго-восточных районах будет до 13.

19 октября (воскресенье) на большей части территории страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Местами будут сильные дожди. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов, при прояснениях заморозки до минус 2. Температура воздуха днем - 3-9 градусов со знаком плюс.

По предварительным прогнозам, в первую половину следующей рабочей недели (20-22 октября) под преобладающим влиянием области повышенного атмосферного давления облаков станет меньше, а осадки примут локальный характер. При этом в условиях малооблачной погоды 20-21 октября (понедельник-вторник) во многих районах страны, а 22 октября местами ожидаются заморозки от 0 до минус 5. На остальной территории страны ночные минимумы составят плюс 1-6. Максимальные значения температуры воздуха днем достигнут 11-14 градусов со знаком плюс.

При колебаниях температурного фона в ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут отмечаться непродолжительные туманы и слабые гололедные явления.

20 октября будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах будут слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью во многих районах ожидаются заморозки до минус 5 градусов, местами температура воздуха достигнет 1-5 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 4-11 градусов.

21 октября преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Ночью во многих районах будут заморозки от 0 до минус 5, местами температура воздуха достигнет плюс 1-4 градуса. Днем будет 5-12 тепла.