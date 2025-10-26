Политолог Чирков: Трамп - единственный из западных лидеров, кто может решить украинский конфликт

"Основная цель мероприятия "Коалиция желающих" заключается в том, чтобы представить роль европейских стран и Европы в целом в украинском конфликте больше, чем она есть на самом деле, - сказал он. - По большому счету понятно, что решение конфликта вокруг Украины - это, в общем-то, задача президента Соединенных Штатов Трампа. Он, в принципе, наверное, единственный из западных политиков, который реально может решить этот конфликт".