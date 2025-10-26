3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Политолог Чирков: Трамп - единственный из западных лидеров, кто может решить украинский конфликт
Реальное влияние Европы на ход украинского конфликта сильно преувеличено. Главным игроком здесь остаются Соединенные Штаты. Своим мнением поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления Максим Чирков.
"Основная цель мероприятия "Коалиция желающих" заключается в том, чтобы представить роль европейских стран и Европы в целом в украинском конфликте больше, чем она есть на самом деле, - сказал он. - По большому счету понятно, что решение конфликта вокруг Украины - это, в общем-то, задача президента Соединенных Штатов Трампа. Он, в принципе, наверное, единственный из западных политиков, который реально может решить этот конфликт".
По словам эксперта, так называемая коалиция желающих пытается представить ситуацию таким образом, будто бы европейцы могут влиять на процессы, происходящие в Украине и вокруг нее. "Безусловно, это не так", - констатировал Максим Чирков.