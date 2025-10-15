Политолог Корнилов: Если конфликт на Ближнем Востоке закончится, дни Нетаньяху будут сочтены

"Пока есть конфликт, пока есть вооруженное столкновение, Нетаньяху более или менее прочно держится во власти. Как только все эти проблемы отпадут или отойдут на задний план, дни Нетаньяху будут сочтены, и он это прекрасно понимает. Мало того, есть желающие сейчас в Израиле спросить его за весь этот конфликт, за его последствия, за то, как он развивался, и за то, какие затраты понес Израиль, в том числе людские, в том числе материальные. Нетаньяху все это прекрасно понимает и во многом потому и затягивал данный конфликт, несмотря на давление со стороны своего друга Дональда Трампа".