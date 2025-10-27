От идеи - к будущему. В Национальном детском технопарке кипит работа над проектами республиканского значения.

Учащиеся направления "Архитектура и дизайн" разрабатывают концепции благоустройства для будущего парка Народного единства. Задача - соединить историю, культуру и современность.

Арсения Куленко интересуется архитектурой и дизайном с детства. Именно поэтому 11-классница уже третий год занимается в Национальном детском технопарке. Этой осенью Арсения пробует себя в проектировании городской среды.

"Обустраиваю сад по историческим и культурным особенностям города Минска. Я визуально передаю архитектурную историю Минска с 1945 по 1990 год, то есть такое советское время в стиле модернизма. И также пытаюсь передать яркими нотами новизну Минска, что это город молодежи в первую очередь, и всякие яркие новые здания сейчас строятся. И я стараюсь объединить эти два архитектурных стиля, чтобы люди визуально смогли прочувствовать историю, старое, символически объединенное и новое", - рассказала о своих планах учащаяся Национального детского технопарка.

Проект Арсении - лишь часть общей работы учащихся направления "Архитектура и дизайн". Во взаимодействии с "Минскпроектом" ребята работают и над будущим обликом парка Народного единства: чертят планы, разрабатывают 3D-модели, в которых будет воплощена идея сплоченности.

Марина Сидоренко, доцент кафедры Белорусского государственного технологического университета, кандидат архитектуры: "Ребята выбрали одну из территорий, чтобы продумать концепцию каждой из областей. То есть они постарались в рамках такого предпроектного исследования выявить, в чем суть области, в чем ее ценности с точки зрения истории, культуры, современного развития, может быть, что-то личное, связанное с детством, с родными местами. И каждый из ребят постарался эти идеи вложить в свой проект сада для области".

Впереди у учащихся защита проектов

Работа над парком - одно из направлений деятельности Национального детского технопарка. Сегодня с ним сотрудничают более 60 предприятий по всей стране. Именно они ставят перед ребятами настоящие производственные задачи.

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка: "Мы работаем с реальным сектором экономики, с предприятиями, организациями, получаем оттуда технические задания. И в дальнейшем работаем над проектами по задачам организаций, предприятий. Ряд проектов уже был выполнен. Некоторые проекты по направлениям на сегодняшний день еще находятся в разработке. Таких проектов на учебный год мы согласовываем с предприятиями и организациями порядка ста с лишним".